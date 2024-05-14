По горам Нижнего Тагила: веломаршрут от Лисьей до Долгой

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Это местные так говорят. Высота — 289 метров, ну и виды соответствующие. Город как на ладони, а за ним горы, сопки. Красота! Зарядите телефон — не сфотографироваться просто невозможно! На вершине стоит двухсотлетняя башня. Когда-то она была сторожевым наблюдательным пунктом и пожарной каланчой. А потом и вовсе обсерваторией.
А кто-то считает, что башня была построена как символ большой любви. Владелец тагильских заводов Николай Демидов якобы возвел ее в память о своей супруге Елизавете Строгановой, скончавшейся в 1818 году. Правда, биографы говорят, что жили они не очень-то дружно… Да кто ж теперь разберет, а легенда красивая, романтичная. Башня хорошо сохранилась и отлично получается на фотках. Запечатлели? Тогда вперед, к горе Долгой. Ехать почти 7 км.
Дышим воздухом, наслаждаемся красотами, а вот и она — финальная точка, Долгая гора. Свое название получила за пологие, «долгие» склоны. На западном — встречаются небольшие скальные выходы. У подножья Южного — раскинулись луга. На восточном склоне расположена основная часть всех лыжных трасс, четыре трамплина, спуски с них, отель и остальные объекты. Знатоки уверяют, что эти трамплины являются одним из самых современных спортивных сооружений в мире, между прочим.