По горам Нижнего Тагила: веломаршрут от Лисьей до Долгой

А кто-то считает, что башня была построена как символ большой любви. Владелец тагильских заводов Николай Демидов якобы возвел ее в память о своей супруге Елизавете Строгановой, скончавшейся в 1818 году. Правда, биографы говорят, что жили они не очень-то дружно… Да кто ж теперь разберет, а легенда красивая, романтичная. Башня хорошо сохранилась и отлично получается на фотках. Запечатлели? Тогда вперед, к горе Долгой. Ехать почти 7 км.