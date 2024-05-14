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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В Свердловской области объявили экстренное предупреждение из-за заморозков

Почти зимние температуры: в Свердловской области ударят сильные заморозки

14 мая 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области объявили экстренное предупреждение из-за заморозков

Температура воздуха ночью в Свердловской области 15 мая опустится до -5 градусов.

В ночь на 15 мая погода в Свердловской области будет не майской: УГМС прогнозирует заморозки до -5 градусов.

В ночь на 16 мая будет чуть теплее, но температура все равно будет минусовой: -3 градуса. Специалисты предупреждают, что такая погода может нанести серьезный ущерб растениям в период вегетации, особенно это касается теплолюбивых сельхозкультур.

Садоводам, дачникам и руководителям фермерских хозяйств советуют принять меры по защите растений.

Ранее стало известно, что 13 мая в Екатеринбурге стало самым холодным с 2011 года.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Температура воздуха#Погода#Холод#Заморозки#Растения#Екатеринбург
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