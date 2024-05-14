Почти зимние температуры: в Свердловской области ударят сильные заморозки

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В ночь на 15 мая погода в Свердловской области будет не майской: УГМС прогнозирует заморозки до -5 градусов.
В ночь на 16 мая будет чуть теплее, но температура все равно будет минусовой: -3 градуса. Специалисты предупреждают, что такая погода может нанести серьезный ущерб растениям в период вегетации, особенно это касается теплолюбивых сельхозкультур.
Садоводам, дачникам и руководителям фермерских хозяйств советуют принять меры по защите растений.
Ранее стало известно, что 13 мая в Екатеринбурге стало самым холодным с 2011 года.