Поезд с пушками и танками приехал в Екатеринбург

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Сейчас этот транспорт носит статус поезда-музея. Каждый год в мае он проезжает по городам Урала и Сибири, пишет Е1.
В Екатеринбурге поезд будет находиться 14 и 15 мая. Посмотреть на вагоны может любой желающий. Также для посетителей будут проводиться экскурсии.
В уральском регионе кроме Екатеринбурга поезд побывает в Тюмени, Верхней Пышме, Тобольске, Серове и других городах.
Напомним, в январе 2024 года из Екатеринбурга по свердловским городам курсировали ретропоезда «Уральский экспресс» и «Вечерний Екатеринбург».