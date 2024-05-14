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Updated Сегодня, 09:17

Поезд с пушками и танками приехал в Екатеринбург

Поезд с пушками и танками приехал в Екатеринбург

14 мая 2024, 09:15
Фото: Е1
В Екатеринбурге приехал поезд «Эшелон победы», который ездил по стране в 1941–1945 годах.

Сейчас этот транспорт носит статус поезда-музея. Каждый год в мае он проезжает по городам Урала и Сибири, пишет Е1.

В Екатеринбурге поезд будет находиться 14 и 15 мая. Посмотреть на вагоны может любой желающий. Также для посетителей будут проводиться экскурсии.

Фото: Е1

В уральском регионе кроме Екатеринбурга поезд побывает в Тюмени, Верхней Пышме, Тобольске, Серове и других городах.

Напомним, в январе 2024 года из Екатеринбурга по свердловским городам курсировали ретропоезда «Уральский экспресс» и «Вечерний Екатеринбург».

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#Елизавета Зиборова#Общество#Музей#Мероприятие#Экскурсии#Поезд#Май#Вагоны#Екатеринбург#Железнодорожный транспорт
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