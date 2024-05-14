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После смерти водителя БелАЗа на карьере ЕВРАЗа в Качканаре возбуждено дело

После смерти водителя БелАЗа на карьере ЕВРАЗа в Качканаре возбуждено дело

14 мая 2024, 14:25
Фото: СК по Свердловской области
После смерти водителя БелАЗа на карьере, принадлежащем ЕВРАЗу, возбуждено уголовное дело. Сам карьер находится в Качканаре.

Инцидент случился 13 мая. Транспорт съехал с дороги и оказался в карьере. 37-летнему водителю не удалось выжить. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Тело погибшего направлено на экспертизу, сообщили в региональном ведомстве.

Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых рассказал, что мужчина был вахтовиком. Он житель республики Башкортостан.

В ГИБДД сообщали, что транспорт в какой-то момент съехал с дороги и перевернулся. Момент аварии попал на видео.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Качканар#18+#Екатеринбург#СК
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