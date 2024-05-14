После смерти водителя БелАЗа на карьере ЕВРАЗа в Качканаре возбуждено дело

Инцидент случился 13 мая. Транспорт съехал с дороги и оказался в карьере. 37-летнему водителю не удалось выжить. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Тело погибшего направлено на экспертизу, сообщили в региональном ведомстве.