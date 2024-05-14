После укусов клещей в больницы обратились 75 тысяч россиян

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Наибольшее количество таких обращений зарегистрировано в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской и Костромской областях, а также в Краснодарском крае, Москве и Республике Татарстан.
Представители ведомства сообщили, что более 2,5 миллионов человек в России привиты против клещевого энцефалита. Общее число планируемых вакцинаций составляет более 3,81 миллионов человек, пишет regions.ru.
Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что около 60 тысяч гектаров земли было обработано в рамках программы по борьбе с клещами в профилактических целях.
Укусы клещей представляют опасность из-за возможности передачи инфекций и различных заболеваний. Среди самых распространенных заболеваний, передающихся через укус клеща, — болезнь Лайма (боррелиоз), вирусный энцефалит, анаплазмоз, эрлихиоз и др.