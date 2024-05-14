Пожарные резервуары планируют построить в четырех поселках под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Работы специалисты будут проводить в поселках Чауж, Волчевка, Антоновский и Канава. В населенных пунктах подрядчикам необходимо выполнить инжерно-геодезические изыскания второй сложности. На выполнение договоров дается 15 дней, выяснила редакция TagilCity.ru.
Планируется построить пожарные резервуары в виде железобетонных колодцев из сборных колец. Работники подрядной организации изучат условия площадок и их строение, свойства грунтов и подземных вод. А затем предоставят отчеты заказчику, которым выступает МБУ «Тагилгражданпроект». Гарантия на выполненные работы составит пять лет.