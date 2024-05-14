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Пожарные резервуары планируют построить в четырех поселках под Нижним Тагилом

Пожарные резервуары планируют построить в четырех поселках под Нижним Тагилом

14 мая 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney
В четырех сельских населенных пунктах под Нижним Тагилом собираются построить пожарные резервуары. В общей сложности на проведение инженерных изысканий выделено 546 тысяч рублей.

Работы специалисты будут проводить в поселках Чауж, Волчевка, Антоновский и Канава. В населенных пунктах подрядчикам необходимо выполнить инжерно-геодезические изыскания второй сложности. На выполнение договоров дается 15 дней, выяснила редакция TagilCity.ru.

Планируется построить пожарные резервуары в виде железобетонных колодцев из сборных колец. Работники подрядной организации изучат условия площадок и их строение, свойства грунтов и подземных вод. А затем предоставят отчеты заказчику, которым выступает МБУ «Тагилгражданпроект». Гарантия на выполненные работы составит пять лет.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пожар#Безопасность#Строительство#Вода#Екатеринбург#Закупка
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