Пожилая женщина попала под поезд в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Несчастный случай на железной дороге произошел на 219 км между станциями Источник и Красный железняк. Пригородный поезд следовал из Серова в Карпинск, проинформировала Уральская транспортная прокуратура.
У женщины повреждены руки, лечение она проходит в больнице Краснотурьинска. Конкретные обстоятельства ЧП будут установлены в ходе проверки.
Ранее на Уралмаше в Екатеринбурге под поезд метро попала беременная женщина.