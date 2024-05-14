tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В Свердловской области пенсионерка попала под поезд

Пожилая женщина попала под поезд в Свердловской области

14 мая 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области пенсионерка попала под поезд

Поезд, который следовал до Карпинска, наехал на свердловчанку вечером 13 мая. Женщина получила серьезную травму рук.

Несчастный случай на железной дороге произошел на 219 км между станциями Источник и Красный железняк. Пригородный поезд следовал из Серова в Карпинск, проинформировала Уральская транспортная прокуратура.

У женщины повреждены руки, лечение она проходит в больнице Краснотурьинска. Конкретные обстоятельства ЧП будут установлены в ходе проверки.

Ранее на Уралмаше в Екатеринбурге под поезд метро попала беременная женщина.

Молодой человек в Свердловской области 40 минут ехал между вагонами грузового поезда
Узнать подробнее
Читайте также:
Машинист нашел труп мужчины на ж/д станции в ЕкатеринбургеВыжившего под завалами в шахте рабочего срочно доставили в КраснотурьинскПьяная молодежь в Тагиле поехала за добавкой и устроила ДТП
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Краснотурьинск#Карпинск#Пенсионерка#Поезд#Железная дорога#Травмы#Пригородный поезд#Транспортная прокуратура#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Запретить работы и выплаты: Голященко судится со Службой заказчика и «Тагилдорстроем»
Сегодня, 11:51
Уральский митрополит обвинил Голливуд в плохой рождаемости в России
Сегодня, 07:10
Большинство садиков и школ в Свердловской области не защищены от пожаров и терактов
Сегодня, 11:30
Поезд с пушками и танками приехал в Екатеринбург
Сегодня, 09:15
Русскую семью депортируют из Екатеринбурга в Казахстан
Сегодня, 09:22
Жителя Нижней Туры приговорили к 6 месяцам обязательных работ за неуплату алиментов
Сегодня, 08:25
"