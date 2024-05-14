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Прокуратура выявила 86 нарушений в лечении детей в Свердловской области

Прокуратура выявила 86 нарушений в лечении детей в Свердловской области

14 мая 2024, 03:51
Фото: Изображение Midjourney
В больницах Свердловской области прокуратура выявила 86 нарушений, касающихся лечения детей-инвалидов и сирот. Выяснилось, что не везде помощь предоставляется в соответствии с нормами, сообщает ведомство.

В результате для защиты прав детей прокуратура обратилась в суд. Всего направлено пять исков. Также были вынесены представления. Их насчитывается 44 штуки. К ответственности привлекли 10 человек.

В ведомстве отмечают, что чаще всего помощь оказывается неполная или не своевременная. Однако есть и случаи, когда в помощи отказывали совсем.

Напомним, ранее жительница Нижнего Тагила заявила о том, что у нее на Госуслугах появилась запись о том, что она родила в больнице Ирбита. За недостоверные сведения учреждение получило штраф.

#Ирина Кирилова#Проверка#Больница#Прокуратура#Свердловская область#Здоровье#Врач#Нарушения#Екатеринбург
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