Прокуратура выявила 86 нарушений в лечении детей в Свердловской области

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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В результате для защиты прав детей прокуратура обратилась в суд. Всего направлено пять исков. Также были вынесены представления. Их насчитывается 44 штуки. К ответственности привлекли 10 человек.
В ведомстве отмечают, что чаще всего помощь оказывается неполная или не своевременная. Однако есть и случаи, когда в помощи отказывали совсем.
Напомним, ранее жительница Нижнего Тагила заявила о том, что у нее на Госуслугах появилась запись о том, что она родила в больнице Ирбита. За недостоверные сведения учреждение получило штраф.