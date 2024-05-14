ПЦБК первой из предприятий сферы ЦБП вошла в реестр утилизаторов

Как отметил представитель ПЦБК, гендиректор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Андрей Гурьянов, ПЦБК — предприятие экономики замкнутого цикла, вертикально интегрированная компания и один из крупнейших переработчиков макулатуры в РФ. По словам Гурьянова, для компании было крайне важно войти в реестр утилизаторов и стать полноправным участником механизма РОП. Она прошла проверку и была официально признана в качестве утилизатора, получив право не только самостоятельно выполнять нормативы утилизации, но и оказывать услуги по переработке бумажных отходов, помогая другим компаниям в выполнении нормативов, подытожил представитель компании.