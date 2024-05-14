ПЦБК первой из предприятий сферы ЦБП вошла в реестр утилизаторов

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Соответствующее уведомление компании поступило от центрального аппарата Росприроднадзора. Нахождение в данном реестре дает ПЦБК право предоставлять услуги по переработке картонно-бумажных отходов в рамках обновлённого механизма расширенной ответственности производителей (РОП), пишет properm.ru.
С 1 января 2024 года в России начали действовать изменения экологического законодательства в части РОП. Согласно новым правилам, производители упаковки должны обеспечить сбор и переработку отходов выпущенной упаковки. Это требование может выполняться одним из трех способов: самостоятельно, через перечисление в бюджет экосбора или путем заключения соглашения с предприятием-утилизатором. При этом право на утилизацию отходов в рамках РОП предоставляют только предприятиям, состоящим в реестре утилизаторов.
Активное участие в исполнении новых требований законодательства принимает группа предприятий «ПЦБК» — интегрированная компания с полным циклом производства, от переработки сырья до выпуска готовой продукции. ПЦБК перерабатывает макулатуру общим объёмом до 300 тысяч тонн в год, что обеспечивает ей место в десятке крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки в России.
В апреле ООО «Прикамский картон» (ГП «ПЦБК») представило в Росприроднадзор пакет документов на вступление в реестр утилизаторов. 27 апреля представители надзорного ведомства и ППК «Российский экологический оператор» побывали в цехах ПЦБК для выездной оценки соответствия производственных мощностей, ознакомления с оборудованием и технологической цепочкой.
По результатам проверки документов и выездной оценки Росприроднадзор объявил о решении включить сведения об ООО «Прикамский картон» в реестр утилизаторов. Соответствующее уведомление на предприятии получили 8 мая. На сегодня компания остается первым предприятием целлюлозно-бумажной промышленности, входящим в реестр утилизаторов.
Как отметил представитель ПЦБК, гендиректор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Андрей Гурьянов, ПЦБК — предприятие экономики замкнутого цикла, вертикально интегрированная компания и один из крупнейших переработчиков макулатуры в РФ. По словам Гурьянова, для компании было крайне важно войти в реестр утилизаторов и стать полноправным участником механизма РОП. Она прошла проверку и была официально признана в качестве утилизатора, получив право не только самостоятельно выполнять нормативы утилизации, но и оказывать услуги по переработке бумажных отходов, помогая другим компаниям в выполнении нормативов, подытожил представитель компании.