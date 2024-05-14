Ребенок-нарушитель в Екатеринбурге попал под колеса чиновницы из налоговой на Lexus

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
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Updated Сегодня, 13:54
ДТП произошло на улице Фрунзе в Екатеринбурге. 10-летний мальчик выскочил перед иномаркой, которой управляла сотрудница регионального ФНС, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Женщина резко ударила по тормозам, однако наезда избежать все-таки не удалось. Ребенок попал под колеса. У него незначительные травмы — ссадина и повреждение зуба. выяснилось, что мальчик является уроженцем Узбекистана. После оказания первой медпомощи врачи отпустили его домой.
Водитель в момент ДТП была трезва. Машину она водит уже более 15 лет и ни разу за это время не привлекалась к ответственности.
Ранее в Нижнем Тагиле водитель наехал на 13-летнюю девочку и уехал с места ДТП.