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В 2024 году завершат ремонт Южного подъезда в Нижнем Тагиле и Горноуроальском ГО

Ремонт Южного подъезда в Нижнем Тагиле и ГГО планируют завершить в октябре

14 мая 2024, 12:41
Фото: 1MI

В 2024 году завершат ремонт Южного подъезда в Нижнем Тагиле и Горноуроальском ГО

Завершающий этап ремонта Южного подъезда планируется провести на территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО в 2024 году. На это выделен почти 251 миллион рублей.

Начало работ запланировано на 1 июня, а сдача объекта — 20 октября 2024 года. Заказчиком выступает Департамент госзакупок Свердловской области. Всего будет отремонтировано 6,85 километра дороги на разных участках, выяснила редакция TagilCity.ru.

Среди подготовительных работ значатся вырубка кустарников, демонтаж сигнальных столбиков и ограждений, расчистка водоотводных канав, снятие старого покрытия. После того как строители положат новый асфальт на дорогу и обустроят съезды, будет нанесена горизонтальная разметка термопластиком со стеклошариками. Строительный мусор вывезут на полигон.

При выполнении ремонта необходимо использовать материалы и оборудование, соответствующие проектной документации.

Напомним, ремонт Южного подъезда к Нижнему Тагилу был начат в 2023 году.

13 млн рублей выделено на проект ремонта Южного подъезда к Невьянску
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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дорога#Водители#Асфальт#Екатеринбург#Автомобили#Закупка#ГГО
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