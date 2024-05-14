Ремонт Южного подъезда в Нижнем Тагиле и ГГО планируют завершить в октябре

Среди подготовительных работ значатся вырубка кустарников, демонтаж сигнальных столбиков и ограждений, расчистка водоотводных канав, снятие старого покрытия. После того как строители положат новый асфальт на дорогу и обустроят съезды, будет нанесена горизонтальная разметка термопластиком со стеклошариками. Строительный мусор вывезут на полигон.