Ремонт Южного подъезда в Нижнем Тагиле и ГГО планируют завершить в октябре

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Начало работ запланировано на 1 июня, а сдача объекта — 20 октября 2024 года. Заказчиком выступает Департамент госзакупок Свердловской области. Всего будет отремонтировано 6,85 километра дороги на разных участках, выяснила редакция TagilCity.ru.
Среди подготовительных работ значатся вырубка кустарников, демонтаж сигнальных столбиков и ограждений, расчистка водоотводных канав, снятие старого покрытия. После того как строители положат новый асфальт на дорогу и обустроят съезды, будет нанесена горизонтальная разметка термопластиком со стеклошариками. Строительный мусор вывезут на полигон.
При выполнении ремонта необходимо использовать материалы и оборудование, соответствующие проектной документации.
Напомним, ремонт Южного подъезда к Нижнему Тагилу был начат в 2023 году.