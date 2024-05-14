Русскую семью депортируют из Екатеринбурга в Казахстан

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
По словам дочери Ирины Карины, они были рождены в Казахстане в русской семье. Бабушка была репрессирована и отправлена в Казахскую ССР, а потом ребилитирована. Папа был гражданином РФ.
Семья проживала в небольшом поселке и работы там не было. В 2017 году она решила переехать в Екатеринбург. Все родные у семьи в России. Сама девушка работает мастером строительного надзора.
До 2024 года все было спокойно, рассказывает девушка, однако когда начали собирать документы для оформления Вида на жительство семье заявили, что отсутствует карта мигранта. Для ее получения нужна дактилоскопия. Так как она была проведена невовремя, то был составлен протокол на штраф в 2000 рублей. Суд прошел 25 апреля. Судья постановила выдворить людей из страны.
Морозовы были отправлены в центр временного содержания, а оттуда их доставят в Казахстан.
Ситуацией с семьей заинтересовались общественники. Президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашова рассказала, что такая ситуация сейчас массовая. Она отметила, что людей нужно информировать об изменениях. Так, например, сотрудники миграционной службы были уверены, что будет выписан штраф, но после «Крокуса» стали всех выдворять.
Напомним, ранее их Екатеринбурга был выдворен работник оборонного завода. Андрей в 2019 году приехал из Казахстана. Он окончил УрФУ и не успел сдать дактилоскопию. Теперь он депортирован с запретом въезда на пять лет.