Русскую семью депортируют из Екатеринбурга в Казахстан

До 2024 года все было спокойно, рассказывает девушка, однако когда начали собирать документы для оформления Вида на жительство семье заявили, что отсутствует карта мигранта. Для ее получения нужна дактилоскопия. Так как она была проведена невовремя, то был составлен протокол на штраф в 2000 рублей. Суд прошел 25 апреля. Судья постановила выдворить людей из страны.