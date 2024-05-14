Рябиновую аллею образования высадили в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Проведение экологического мероприятия было приурочено к 90-летию Свердловской области. В нем приняли участие директора тагильских техникумов, ветераны системы образования и подростки из «Движения первых».
Между тем, рябины были предоставлены питомником Нижнего Тагила, помощь оказала администрация города. Эти деревья хорошо приживаются и довольно быстро дают крону, защищающую от ветра и пыли. Пока ухаживать за посадками будут студенты колледжа, а также педагоги.
В пресс-службе администрации также отметили, что это не единственное мероприятие по высадке деревьев, которое запланировано в городе. Озеленение пройдет в экопарке, различных скверах, на улицах. В Нижнем Тагиле появятся новые липы, ивы, яблони, рябины, березы и разнообразные кустарники.
Напомним, ко Дню Города в Нижнем Тагиле хотят организовать обустройство более 160 клумб с цветами. Высадят около 30 тысяч корней. Также в городе будут проводиться субботники.