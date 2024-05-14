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Рябиновую аллею образования высадили в Нижнем Тагиле

Рябиновую аллею образования высадили в Нижнем Тагиле

14 мая 2024, 13:53
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
14 мая 2024 года в Нижнем Тагиле перед зданием техникума на улице Циолковского была заложена рябиновая аллея из 10 деревьев.

Проведение экологического мероприятия было приурочено к 90-летию Свердловской области. В нем приняли участие директора тагильских техникумов, ветераны системы образования и подростки из «Движения первых».

Между тем, рябины были предоставлены питомником Нижнего Тагила, помощь оказала администрация города. Эти деревья хорошо приживаются и довольно быстро дают крону, защищающую от ветра и пыли. Пока ухаживать за посадками будут студенты колледжа, а также педагоги.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В пресс-службе администрации также отметили, что это не единственное мероприятие по высадке деревьев, которое запланировано в городе. Озеленение пройдет в экопарке, различных скверах, на улицах. В Нижнем Тагиле появятся новые липы, ивы, яблони, рябины, березы и разнообразные кустарники.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, ко Дню Города в Нижнем Тагиле хотят организовать обустройство более 160 клумб с цветами. Высадят около 30 тысяч корней. Также в городе будут проводиться субботники.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Экология#Ветераны#Город#Администрация#Студенты#Деревья#Аллея#Озеленение#Техникум#Посадка#Екатеринбург
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