Рябиновую аллею образования высадили в Нижнем Тагиле

Между тем, рябины были предоставлены питомником Нижнего Тагила, помощь оказала администрация города. Эти деревья хорошо приживаются и довольно быстро дают крону, защищающую от ветра и пыли. Пока ухаживать за посадками будут студенты колледжа, а также педагоги.