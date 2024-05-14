Склад Wildberries в Екатеринбурге закрыт на 1,5 месяца после смерти сотрудницы

Чтобы выдача заказов не задерживалась, были открыты новые пункты. Это позволит продавцам перейти на модель продажи «Со склада продавца». Кроме того, для продавцов не будет начисляться оплата за хранение. Дополнительно также разрабатывается механизм компенсации.