Склад Wildberries в Екатеринбурге закрыт на 1,5 месяца после смерти сотрудницы

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
При этом маркетплейс предпринял меры, чтобы закрытие не сказалось на сотрудниках, продавцах и покупателях, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
Чтобы выдача заказов не задерживалась, были открыты новые пункты. Это позволит продавцам перейти на модель продажи «Со склада продавца». Кроме того, для продавцов не будет начисляться оплата за хранение. Дополнительно также разрабатывается механизм компенсации.
Напомним, трагедия случилась 8 мая. Ночью 27-летняя сотрудница погибла от падения с высоты. На место прибыла скорая помощь, но девушка умерла до приезда врачей.