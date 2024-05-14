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Склад Wildberries в Екатеринбурге закрыт на 1,5 месяца после смерти сотрудницы

Склад Wildberries в Екатеринбурге закрыт на 1,5 месяца после смерти сотрудницы

14 мая 2024, 07:52
Фото: 1MI
После смерти сотрудницы на складе Wildberries в Екатеринбурге на Перспективной 12/2, помещение закрыто на 1,5 месяца.

При этом маркетплейс предпринял меры, чтобы закрытие не сказалось на сотрудниках, продавцах и покупателях, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Чтобы выдача заказов не задерживалась, были открыты новые пункты. Это позволит продавцам перейти на модель продажи «Со склада продавца». Кроме того, для продавцов не будет начисляться оплата за хранение. Дополнительно также разрабатывается механизм компенсации.

Напомним, трагедия случилась 8 мая. Ночью 27-летняя сотрудница погибла от падения с высоты. На место прибыла скорая помощь, но девушка умерла до приезда врачей.

#Ирина Кирилова#Общество#Магазин#Закрытие#Склад#Екатеринбург#Маркетплейс
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