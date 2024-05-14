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Сотрудник РЖД украл с карты пассажира 2 млн рублей в поезде до Екатеринбурга

Сотрудник РЖД обчистил пассажира на 2 млн рублей в поезде до Екатеринбурга

14 мая 2024, 07:48
Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО

Сотрудник РЖД украл с карты пассажира 2 млн рублей в поезде до Екатеринбурга

Житель ХМАО слишком активно тратил деньги в вагоне-ресторане поезда Екатеринбург-Приобье и привлек внимание нечистого на руку сотрудника РЖД.

Более 2 млн рублей лишился житель ХМАО, который ехал в поезде Екатеринбург-Приобье. В пути он начал слишком активно тратить деньги, угощая попутчиков алкогольными напитками. Богатого пассажира заметил сотрудник вагона-ресторана, который решил украсть деньги с карты, сообщает Уральская транспортная полиция.

Он незаметно взял у подвыпившего мужчины карту. На длинной остановке в Нижнем Тагиле злоумышленник отправился к ближайшему банкомату и обналичил крупную сумму — 1 млн 800 тысяч рублей. Вторую часть денег, 300 тысяч рублей, вороватый повар снял в Челябинске.

Потерпевший не сразу обнаружил пропажу, а когда понял, что его карту украли, написал заявление в полицию.

Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО

Подозреваемого в совершении преступления достаточно быстро вычислили и задержали. Он сразу же признался в содеянном, вернул все украденные деньги. До суда ему избрали мягкую меру пресечения и оставили под подпиской о невыезде.

Ранее РЖЛ вернула деньги пассажирам «Ласточки» из Нижнего Тагила, которые были вынуждены ехать стоя до Екатеринбурга.

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