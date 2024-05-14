Сотрудник РЖД обчистил пассажира на 2 млн рублей в поезде до Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Более 2 млн рублей лишился житель ХМАО, который ехал в поезде Екатеринбург-Приобье. В пути он начал слишком активно тратить деньги, угощая попутчиков алкогольными напитками. Богатого пассажира заметил сотрудник вагона-ресторана, который решил украсть деньги с карты, сообщает Уральская транспортная полиция.
Он незаметно взял у подвыпившего мужчины карту. На длинной остановке в Нижнем Тагиле злоумышленник отправился к ближайшему банкомату и обналичил крупную сумму — 1 млн 800 тысяч рублей. Вторую часть денег, 300 тысяч рублей, вороватый повар снял в Челябинске.
Потерпевший не сразу обнаружил пропажу, а когда понял, что его карту украли, написал заявление в полицию.
Подозреваемого в совершении преступления достаточно быстро вычислили и задержали. Он сразу же признался в содеянном, вернул все украденные деньги. До суда ему избрали мягкую меру пресечения и оставили под подпиской о невыезде.
Ранее РЖЛ вернула деньги пассажирам «Ласточки» из Нижнего Тагила, которые были вынуждены ехать стоя до Екатеринбурга.