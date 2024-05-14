Сотрудники ФСБ в Екатеринбурге пришли к крупному YouTube-блогеру

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили несколько видео на YouTube-канале блогера, в которых она рассказывала свои размышления о российской и украинской армиях, пишет Ура.ру.
Известно, что в 2022 году в отношении женщины два раза возбуждали административное дело о дискредитации армии РФ. 8 мая 2024 года на нее возбудили уголовное дело. Сейчас блогер находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в апреле 2024 года блогер Анастасия Ивлеева была оштрафована на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.