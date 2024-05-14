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Сотрудники ФСБ в Екатеринбурге пришли к крупному YouTube-блогеру

Сотрудники ФСБ в Екатеринбурге пришли к крупному YouTube-блогеру

14 мая 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney
YouTube-блогер Валентина Когут из Екатеринбурга стала фигуранткой уголовного дела о фейках про армию РФ. В связи с этим к ней домой пришли сотрудники спецслужб.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили несколько видео на YouTube-канале блогера, в которых она рассказывала свои размышления о российской и украинской армиях, пишет Ура.ру.

Известно, что в 2022 году в отношении женщины два раза возбуждали административное дело о дискредитации армии РФ. 8 мая 2024 года на нее возбудили уголовное дело. Сейчас блогер находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в апреле 2024 года блогер Анастасия Ивлеева была оштрафована на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

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