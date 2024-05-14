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Суд с УСМ, ремонт Южного подъезда в Тагиле, новая школа и сильнейшие заморозки

Суд с УСМ, ремонт Южного подъезда в Тагиле, новая школа и сильнейшие заморозки

14 мая 2024, 16:15
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле УСМ Голященко наносит ответный удар. В 2024 году завершится ремонт Южного подъезда. Новую школу на 300 мест построят в городе. Имя Булата Окуджавы увековечено в арт-объекте. Холода продолжают свирепствовать в Свердловской области. Итоги Тагила и региона за 14 мая — в нашем обзоре.

«Уралстроймонтаж», который ранее лишился выгодного контракта на ремонт путепровода на Циолковского и был внесен в реестр недобросовестных подрядчиков, наносит ответный удар. Глава УСМ Алексей Голященко подал в суд на Службу заказчика городского хозяйства и требует через суд запретить «Тагилдорстрою» выполнять работы по ремонту многострадального объекта.

Запретить работы и выплаты: Голященко судится со Службой заказчика и «Тагилдорстроем»
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В Нижнем Тагиле Южный объезд будет отремонтирован уже в этом году. Работы начнутся в первый день лета, а завершатся к октябрю. Всего дорожные рабочие приведут почти 7 км дорог, а также проведут работы по благоустройству и нанесут разметку.

Ремонт Южного подъезда в Нижнем Тагиле и ГГО планируют завершить в октябре
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В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом в 2026 году откроется новая школа на 300 мест. Она разместится в просторном трехэтажном здании общей площадью более 17 тысяч кв. м. Проект школы разработан с учетом интересов современных детей: на территории школы ребята смогут заниматься разными видами спорта — от воркаута до бега, а в классах будет установлена удобная мебель.

Новую школу на 300 мест построят в селе под Нижним Тагилом
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В Нижнем Тагиле в эти дни продолжают вспоминать знаменитого поэта и композитора Булата Окуджаву, имя которого неразрывно связано с городом. 9 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Булата Шалвовича. И к этой знаменательной дате в Тагиле появился памятник барду. Его автором стал тагильский скульптор Александр Иванов, который сам вырос на песнях Окуджавы и является почитателем его творчества.

Новый арт-объект в Нижнем Тагиле посвятили Булату Окуджаве
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Май продолжает кошмарить жителей Свердловской области погодой. Тепреь синоптики прогнозируют на территории региона сильные заморозки. Температура воздуха в ночное время понизится до -5 градусов. И это чрезвычайно опасно для растений, многие из которых сейчас проходят период цветения и вегетации.

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