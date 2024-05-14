Суд с УСМ, ремонт Южного подъезда в Тагиле, новая школа и сильнейшие заморозки

В Нижнем Тагиле в эти дни продолжают вспоминать знаменитого поэта и композитора Булата Окуджаву, имя которого неразрывно связано с городом. 9 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Булата Шалвовича. И к этой знаменательной дате в Тагиле появился памятник барду. Его автором стал тагильский скульптор Александр Иванов, который сам вырос на песнях Окуджавы и является почитателем его творчества.