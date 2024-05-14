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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:21

Цены на кофе в общепите могут вырасти на 15% к началу летнего сезона

14 мая 2024, 08:20
К началу летнего сезона цена на кофе в кафе может увеличиться на 15%. Причинами роста цен являются проблемы с доставкой и дефицит работников в странах, где выращивают кофейные зерна.

Экономист Игорь Качалов поделился мнением о том, будут ли владельцы кофеен терпеть убытки и сколько россияне будут платить за чашку кофе. Он уверен, что несмотря на увеличение цен, спрос на кофе не уменьшится, а наоборот, возрастет.

По словам экономиста, это связано не только с повышением цен на кофе, но и с ростом зарплат в России. В первом квартале 2024 года зарплата россиян в среднем сегменте увеличилась на 20-22%. Качалов отметил, что ожидается дальнейший рост зарплат, который будет становиться все более заметным каждый месяц, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Если цены на кофе вырастут на 15%, а зарплата — на 21%, то люди смогут приобретать еще больше чашек кофе, чем раньше. Таким образом, россияне смогут пить не меньше, а даже больше кофе.

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