Цены на кофе в общепите могут вырасти на 15% к началу летнего сезона

По словам экономиста, это связано не только с повышением цен на кофе, но и с ростом зарплат в России. В первом квартале 2024 года зарплата россиян в среднем сегменте увеличилась на 20-22%. Качалов отметил, что ожидается дальнейший рост зарплат, который будет становиться все более заметным каждый месяц, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».