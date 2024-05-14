Убил за высокомерие: житель Нижнего Тагила нанес 76 ударов ножом знакомому

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Мужчины вместе употребляли алкоголь. Одному из них вскоре показалось, что потерпевший ведет себя высокомерно.
Из-за этого у них возник конфликт, во время которого тагильчанин набросился с ножом и нанес ему 76 ножевых ранений, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
От полученных травм потерпевший скончался. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Суд его приговорил к 9 годам и 11 месяцам лишения свободы. Также он должен выплатить родственникам убитого 3,2 миллиона рублей.
Напомним, на восемь лет осудили жителя Сысертского района за убийство своего приятеля во время пьяной ссоры.