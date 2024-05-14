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Жителя Нижнего Тагила приговорили почти к 10 годам тюрьмы за убийство знакомого

Убил за высокомерие: житель Нижнего Тагила нанес 76 ударов ножом знакомому

14 мая 2024, 07:05
Фото: Изображение Midjourney

Жителя Нижнего Тагила приговорили почти к 10 годам тюрьмы за убийство знакомого

Житель Нижнего Тагила убил ножом своего знакомого во время конфликта в саду «Заря». Убийство произошло 17 октября 2021 года.

Мужчины вместе употребляли алкоголь. Одному из них вскоре показалось, что потерпевший ведет себя высокомерно.

Из-за этого у них возник конфликт, во время которого тагильчанин набросился с ножом и нанес ему 76 ножевых ранений, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

От полученных травм потерпевший скончался. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Суд его приговорил к 9 годам и 11 месяцам лишения свободы. Также он должен выплатить родственникам убитого 3,2 миллиона рублей.

Напомним, на восемь лет осудили жителя Сысертского района за убийство своего приятеля во время пьяной ссоры.

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