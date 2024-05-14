Уральский митрополит обвинил Голливуд в плохой рождаемости в России

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
По словам митрополита, молодое поколение, способное создать семью, воспитано со стереотипом, что не стоит «плодить нищету». И потому многие ограничиваются одним ребенком. Некоторые, по словам Кульберга, решили сменить пол или завести нетрадиционные отношения.
Священник уверен, что русских заменят мигранты из других стран. Также Кульберг поддерживает семьеведение в российских школах. Он уверен, что сегодня семьи не имеют опыта, как создавать, содержать и жить в семье.
Напомним, ранее митрополит рассказал, как «искуситель» управляет людьми.