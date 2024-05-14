tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Митрополит Екатеринбургский назвал причину плохой рождаемости в России

Уральский митрополит обвинил Голливуд в плохой рождаемости в России

14 мая 2024, 07:10
Фото: 1MI

Митрополит Екатеринбургский назвал причину плохой рождаемости в России

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что из-за голливудских фильмов люди стали мыслить стереотипом, что одного ребенка достаточно.

По словам митрополита, молодое поколение, способное создать семью, воспитано со стереотипом, что не стоит «плодить нищету». И потому многие ограничиваются одним ребенком. Некоторые, по словам Кульберга, решили сменить пол или завести нетрадиционные отношения.

Священник уверен, что русских заменят мигранты из других стран. Также Кульберг поддерживает семьеведение в российских школах. Он уверен, что сегодня семьи не имеют опыта, как создавать, содержать и жить в семье.

Напомним, ранее митрополит рассказал, как «искуситель» управляет людьми.

#Ирина Кирилова
Подпишитесь
На 1,5 месяца перекроют улицу на Гальянке в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:42
Медики устроили бунт в свердловском онкодиспансере
Сегодня, 03:41
Жителя Свердловской области со шрамом на лице и татуировками ищут два месяца
Сегодня, 05:20
Сотрудники ФСБ в Екатеринбурге пришли к крупному YouTube-блогеру
Сегодня, 05:53
13 млн рублей выделено на проект ремонта Южного подъезда к Невьянску
Сегодня, 05:58
Водитель БелАЗа на карьере ЕВРАЗа в Качканаре съехал с дороги и погиб
Сегодня, 06:30
"