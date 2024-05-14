В Барнауле стартовал сезон гидравлических испытаний

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Первый этап отключения горячей воды затронет магистрали М-23, М-24 (ТЭЦ-2) и М-33 (ТЭЦ-3). Горячей воды не будет у потребителей в границах следующих улиц:
После завершения этого этапа, отключение горячей воды ожидает жителей других районов Барнаула. Весь процесс будет осуществляться в два этапа: сначала пройдут девятидневные гидравлические испытания, а затем в течение четырех дней будут проводиться ремонтные работы на трубопроводах.