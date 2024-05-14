В Барнауле стартовал сезон гидравлических испытаний

После завершения этого этапа, отключение горячей воды ожидает жителей других районов Барнаула. Весь процесс будет осуществляться в два этапа: сначала пройдут девятидневные гидравлические испытания, а затем в течение четырех дней будут проводиться ремонтные работы на трубопроводах.