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В Барнауле стартовал сезон гидравлических испытаний

14 мая 2024, 06:01
В период с 14 по 26 мая у жителей Барнаула не будет горячей воды. Отключение горячего водоснабжения затронет несколько десятков улиц. Эта необходимость связана с началом гидравлических испытаний в городе.

Первый этап отключения горячей воды затронет магистрали М-23, М-24 (ТЭЦ-2) и М-33 (ТЭЦ-3). Горячей воды не будет у потребителей в границах следующих улиц:

Фото: amic.ru

После завершения этого этапа, отключение горячей воды ожидает жителей других районов Барнаула. Весь процесс будет осуществляться в два этапа: сначала пройдут девятидневные гидравлические испытания, а затем в течение четырех дней будут проводиться ремонтные работы на трубопроводах.

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