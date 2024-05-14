В Екатеринбурге неожиданно стали разгонять организаторов катания на лошадях

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Пресс-секретарь Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Наталья Сайфуллина рассказала, что подобные рейды раньше не проводились. Однако в Историческом сквере было найдено много точек, где оказываются услуги по катанию на лошадях. Владельцы животных во исполнение постановления покинули территорию.
В частности, в документе говорится о том, что в сквере запрещено выгуливать собак, кататься на лошадях, ставить ларьки и рекламные щиты.
Напомним, жители Нижнего Тагила также регулярно сообщают об организации катания на лошадях в разных местах города. Так, например, в начале апреля, катание было организовано на площадке у Драматического театра.