В Екатеринбурге неожиданно стали разгонять организаторов катания на лошадях

Пресс-секретарь Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Наталья Сайфуллина рассказала, что подобные рейды раньше не проводились. Однако в Историческом сквере было найдено много точек, где оказываются услуги по катанию на лошадях. Владельцы животных во исполнение постановления покинули территорию.