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В Екатеринбурге неожиданно стали разгонять организаторов катания на лошадях

В Екатеринбурге неожиданно стали разгонять организаторов катания на лошадях

14 мая 2024, 14:48
Фото: 1MI
9 мая в центре Екатеринбурга полицейские и сотрудники Россельхознадзора устроили рейд по точкам катания на лошадях. Причиной стало постановление 1996 года.

Пресс-секретарь Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Наталья Сайфуллина рассказала, что подобные рейды раньше не проводились. Однако в Историческом сквере было найдено много точек, где оказываются услуги по катанию на лошадях. Владельцы животных во исполнение постановления покинули территорию.

В частности, в документе говорится о том, что в сквере запрещено выгуливать собак, кататься на лошадях, ставить ларьки и рекламные щиты.

Напомним, жители Нижнего Тагила также регулярно сообщают об организации катания на лошадях в разных местах города. Так, например, в начале апреля, катание было организовано на площадке у Драматического театра.

#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Лошадь#Парк#Сквер#Природа#Катание#Екатеринбург
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