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Updated Сегодня, 10:18

В Екатеринбурге утверждены новые сроки отключения отопления

В Екатеринбурге утверждены новые сроки отключения отопления

14 мая 2024, 10:16
Фото: 1MI
Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 16 мая 2024 года. Постановление об этом есть на сайте мэрии города.

Постановление об отключении теплоснабжения в новую дату подписал мэр города Алексей Орлов. С 16 мая 2024 года в батареи перестанет поступать тепло, пишет ЕАН.

Напомним, ранее в связи с плохой погодой отключать теплоснабжение в Екатеринбурге было решено с 20 мая. Изначально сезон планировалось завершить 13 мая.

Кроме того, с 20 мая тепло перестанет поступать в дома в Нижнем Тагиле. Отопительный сезон был продлен по аналогичной причине, что и в Екатеринбурге: из-за плохих погодных условий.

Названа дата отключения отопления в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Общество#Погода#Постановление#ЖКХ#Отопление#Отопительный сезон#Мэрия#Алексей Орлов#Теплоснабжение#Батареи#Екатеринбург#Отключение отопления
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