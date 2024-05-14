В Екатеринбурге утверждены новые сроки отключения отопления

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Постановление об отключении теплоснабжения в новую дату подписал мэр города Алексей Орлов. С 16 мая 2024 года в батареи перестанет поступать тепло, пишет ЕАН.
Напомним, ранее в связи с плохой погодой отключать теплоснабжение в Екатеринбурге было решено с 20 мая. Изначально сезон планировалось завершить 13 мая.
Кроме того, с 20 мая тепло перестанет поступать в дома в Нижнем Тагиле. Отопительный сезон был продлен по аналогичной причине, что и в Екатеринбурге: из-за плохих погодных условий.