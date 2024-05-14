В Нижнем Тагиле в середине мая ограничат движение в разных районах города

А 19 мая, в воскресенье, для спортсменов пройдет праздник под названием «Дай пять». В связи с этим с 7 утра и до трех часов дня перекроют центральные улицы города. Ознакомиться со схемой можно на фотографии. Администрация города просит автомобилистов заранее планировать свои маршруты, чтобы не создавались заторы на дорогах.