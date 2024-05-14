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Published Сегодня, 13:37

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В Нижнем Тагиле в середине мая ограничат движение в разных районах города

В Нижнем Тагиле в середине мая ограничат движение в разных районах города

14 мая 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney
С 15 мая по 19 мая в Нижнем Тагиле вводятся ограничения на проезд автотранспорта. Это связано с ремонтными работами и мероприятиями, которые будут проводиться.

Так, с 15 по 19 мая в связи с работами, которые будет проводить «Водоканал-НТ», нельзя будет проехать на Вагонке по улице Энтузиастов на участке от проспекта Дзержинского и до дома №25.

Фото: Управление городским хозяйством

18 мая, в субботу, в Нижнем Тагиле состоится ночь музеев. Автомобилям с 16.00 и до 00.00 запретят ездить от дома No7 на улице Уральской до дома No 1 на проспекте Ленина. Также закроют участок улицы Огракова.

Фото: Управление городским хозяйством

А 19 мая, в воскресенье, для спортсменов пройдет праздник под названием «Дай пять». В связи с этим с 7 утра и до трех часов дня перекроют центральные улицы города. Ознакомиться со схемой можно на фотографии. Администрация города просит автомобилистов заранее планировать свои маршруты, чтобы не создавались заторы на дорогах.

Фото: Управление городским хозяйством

Кроме того, в Гальяно-Горбуновском массиве с 15 мая 2024 года и до конца июня закроют часть улицы Тагилстроевской. Работы там будет проводить «Тагилдорстрой».

Какие улицы в Нижнем Тагиле перекроют в «Ночь музеев-2024»
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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Вагонка#Ггм#Водители#Центр#Ограничения#Екатеринбург#Автомобили
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