В Нижнем Тагиле в середине мая ограничат движение в разных районах города

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Так, с 15 по 19 мая в связи с работами, которые будет проводить «Водоканал-НТ», нельзя будет проехать на Вагонке по улице Энтузиастов на участке от проспекта Дзержинского и до дома №25.
18 мая, в субботу, в Нижнем Тагиле состоится ночь музеев. Автомобилям с 16.00 и до 00.00 запретят ездить от дома No7 на улице Уральской до дома No 1 на проспекте Ленина. Также закроют участок улицы Огракова.
А 19 мая, в воскресенье, для спортсменов пройдет праздник под названием «Дай пять». В связи с этим с 7 утра и до трех часов дня перекроют центральные улицы города. Ознакомиться со схемой можно на фотографии. Администрация города просит автомобилистов заранее планировать свои маршруты, чтобы не создавались заторы на дорогах.
Кроме того, в Гальяно-Горбуновском массиве с 15 мая 2024 года и до конца июня закроют часть улицы Тагилстроевской. Работы там будет проводить «Тагилдорстрой».