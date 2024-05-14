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Published Сегодня, 08:28

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Updated Сегодня, 08:32

В России начнут маркировать контент, созданный нейросетями

14 мая 2024, 08:28
В Государственной Думе ведется работа над законопроектом, которая направлена на введение специальной маркировки для контента, созданного искусственным интеллектом. Об этом сообщил Антон Немкин, член комитета по информационной политике.

Парламентарий подчеркнул, что законопроект находится в стадии разработки, и происходит изучение опыта других стран, а также консультации с экспертами для определения основных понятий, пишет regions.ru.

Немкин отметил, что интернет уже переполнен контентом, который создается ботами, алгоритмами и искусственным интеллектом. Это может привести к появлению большого количества полностью выдуманной информации, которую будет сложно отличить от реальной. Ввод обязательной маркировки необходим для того, чтобы различать контент, созданный искусственным интеллектом, от контента, созданного людьми.

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