В России начнут маркировать контент, созданный нейросетями

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
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Updated Сегодня, 08:32
Парламентарий подчеркнул, что законопроект находится в стадии разработки, и происходит изучение опыта других стран, а также консультации с экспертами для определения основных понятий, пишет regions.ru.
Немкин отметил, что интернет уже переполнен контентом, который создается ботами, алгоритмами и искусственным интеллектом. Это может привести к появлению большого количества полностью выдуманной информации, которую будет сложно отличить от реальной. Ввод обязательной маркировки необходим для того, чтобы различать контент, созданный искусственным интеллектом, от контента, созданного людьми.