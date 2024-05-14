В России начнут маркировать контент, созданный нейросетями

Немкин отметил, что интернет уже переполнен контентом, который создается ботами, алгоритмами и искусственным интеллектом. Это может привести к появлению большого количества полностью выдуманной информации, которую будет сложно отличить от реальной. Ввод обязательной маркировки необходим для того, чтобы различать контент, созданный искусственным интеллектом, от контента, созданного людьми.