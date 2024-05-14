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В Свердловской области 9 месяцев не могут найти 58-летнюю женщину

В Свердловской области 9 месяцев не могут найти 58-летнюю женщину

14 мая 2024, 06:19
Фото: Изображение Midjourney
Уже 9 месяцев в Свердловской области разыскивается 58-летняя жительница Первоуральска Татьяна Овчинникова.

Женщина пропала в сентябре прошлого года и о ней ничего неизвестно, сообщает «Лиза Алерт».

Фото: «Лиза Алерт»

Рост пропавшей составляет 175 см. Она обладает худощавым телосложением. Женщина имеет седой цвет волос, а ее глаза темно-зеленые. В день пропажи на Татьяне была надета светло-серая спортивная куртка, черные штаны и светло-серые тапки.

Напомним, ранее в Невьянском ГО пропал мужчина. Его разыскивают уже два месяца. Из особых примет — татуировки на теле и шрам на щеке.

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