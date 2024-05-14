В Свердловской области 9 месяцев не могут найти 58-летнюю женщину

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Женщина пропала в сентябре прошлого года и о ней ничего неизвестно, сообщает «Лиза Алерт».
Рост пропавшей составляет 175 см. Она обладает худощавым телосложением. Женщина имеет седой цвет волос, а ее глаза темно-зеленые. В день пропажи на Татьяне была надета светло-серая спортивная куртка, черные штаны и светло-серые тапки.
Напомним, ранее в Невьянском ГО пропал мужчина. Его разыскивают уже два месяца. Из особых примет — татуировки на теле и шрам на щеке.