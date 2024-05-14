В Свердловской области 9 месяцев не могут найти 58-летнюю женщину

Рост пропавшей составляет 175 см. Она обладает худощавым телосложением. Женщина имеет седой цвет волос, а ее глаза темно-зеленые. В день пропажи на Татьяне была надета светло-серая спортивная куртка, черные штаны и светло-серые тапки.