Водитель БелАЗа на карьере ЕВРАЗа в Качканаре съехал с дороги и погиб

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Мужчина, сидевший за рулем грузовой машины, дал задний ход. В какой-то момент транспорт съехал и перевернулся. Водитель умер на месте ЧП, рассказали в пресс-службе автоинспекции Свердловской области.
Известно, что погибший некоторое время назад приехал в Свердловскую область из Башкортостана и имел трехлетний водительский стаж тракториста-машиниста. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, в ходе которой установят точную причину смерти.
Напомним, в ноябре 2020 года в Качканарском ГО в карьер рухнул самосвал, после чего загорелся. Водитель успел выбраться из транспорта и остался жив.