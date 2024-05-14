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Водитель БелАЗа на карьере ЕВРАЗа в Качканаре съехал с дороги и погиб

Водитель БелАЗа на карьере ЕВРАЗа в Качканаре съехал с дороги и погиб

14 мая 2024, 06:30
Фото: ГИБДД по Свердловской области
37-летний водитель грузовика БелАЗ в Качканаре на карьере ЕВРАЗа съехал с дороги и транспорт перевернулся. Мужчина погиб. Происшествие случилось на карьере 13 мая 2024 года.

Мужчина, сидевший за рулем грузовой машины, дал задний ход. В какой-то момент транспорт съехал и перевернулся. Водитель умер на месте ЧП, рассказали в пресс-службе автоинспекции Свердловской области.

Известно, что погибший некоторое время назад приехал в Свердловскую область из Башкортостана и имел трехлетний водительский стаж тракториста-машиниста. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, в ходе которой установят точную причину смерти.

Напомним, в ноябре 2020 года в Качканарском ГО в карьер рухнул самосвал, после чего загорелся. Водитель успел выбраться из транспорта и остался жив.

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