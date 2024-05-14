Восьмиклассницу с ДЦП изнасиловал учитель в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Учителя ОБЖ одной из школ Екатеринбурга разыскивают по подозрению в насилии над ученицей восьмого класса, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Инцидент произошел в Чкаловском районе. Девочка, которая имеет диагноз «детский церебральный паралич», пришла в гости к своему бывшему педагогу. В какой-то момент он посадил ее на колени и стал приставать. Девочка от страха потеряла сознание, а очнулась уже в момент совершения полового акта.
Школьница сбежала, когда мужчина удалился в ванную. Более месяца она не решалась рассказать что-либо родителям, но потом все-таки призналась.
В Следственном комитете информацию пока не комментируют.
Ранее жителя Камышлова осудили за насилие над 13-летней сестрой.