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Published Сегодня, 12:34

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Updated Сегодня, 12:36

Ученицу 8 класса с инвалидностью изнасиловал школьный учитель в Екатеринбурге

Восьмиклассницу с ДЦП изнасиловал учитель в Екатеринбурге

14 мая 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney

Ученицу 8 класса с инвалидностью изнасиловал школьный учитель в Екатеринбурге

Девочка пришла в гости к учителю ОБЖ в Екатеринбурге и была изнасилована. Родителям о случившемся она рассказала только через месяц.

Учителя ОБЖ одной из школ Екатеринбурга разыскивают по подозрению в насилии над ученицей восьмого класса, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошел в Чкаловском районе. Девочка, которая имеет диагноз «детский церебральный паралич», пришла в гости к своему бывшему педагогу. В какой-то момент он посадил ее на колени и стал приставать. Девочка от страха потеряла сознание, а очнулась уже в момент совершения полового акта.

Школьница сбежала, когда мужчина удалился в ванную. Более месяца она не решалась рассказать что-либо родителям, но потом все-таки призналась.

В Следственном комитете информацию пока не комментируют.

Ранее жителя Камышлова осудили за насилие над 13-летней сестрой.

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#Дарья Бобровицкая#Криминал#Изнасилование#Учитель#Школьница#Родители#ДЦП#СК РФ#18+#Екатеринбург
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