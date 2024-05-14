Восьмиклассницу с ДЦП изнасиловал учитель в Екатеринбурге

Инцидент произошел в Чкаловском районе. Девочка, которая имеет диагноз «детский церебральный паралич», пришла в гости к своему бывшему педагогу. В какой-то момент он посадил ее на колени и стал приставать. Девочка от страха потеряла сознание, а очнулась уже в момент совершения полового акта.