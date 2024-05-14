Врач Бюттнер назвал два продукта, продлевающих жизнь

Согласно его рекомендациям, следует каждый день съедать порцию черной фасоли и немного грецких орехов. Орехи богаты клетчаткой, которая способна уменьшить воспаление в кишечнике. Фасоль, в свою очередь, может снизить риск развития опасных раковых заболеваний. Эти продукты также содержат достаточно белка, который помогает снизить аппетит и предотвратить переедание, пишет 360.ru.