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Врач Бюттнер назвал два продукта, продлевающих жизнь

14 мая 2024, 10:41
Согласно исследованию врача Дэна Бюттнера, грецкие орехи и черная фасоль могут помочь продлить жизнь. Врач изучал питание самых долгоживущих людей в мире и пришел к выводу, что употребление этих продуктов влияет на долголетие.

Согласно его рекомендациям, следует каждый день съедать порцию черной фасоли и немного грецких орехов. Орехи богаты клетчаткой, которая способна уменьшить воспаление в кишечнике. Фасоль, в свою очередь, может снизить риск развития опасных раковых заболеваний. Эти продукты также содержат достаточно белка, который помогает снизить аппетит и предотвратить переедание, пишет 360.ru.

Грецкие орехи также являются источником линолевой кислоты и жирных кислот омега-3. Эти вещества способствуют увеличению продолжительности жизни.

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