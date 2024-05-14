Врач Кашух объяснила, почему содой нельзя лечить изжогу

При использовании пищевой соды для нейтрализации кислоты в желудке при изжоге возникают определенные проблемы. Сначала боль может временно утихнуть, но затем вернется с большей силой. Растворенная в воде сода превращается в щелочной раствор, который нейтрализует кислоту желудочного секрета. В ответ на это желудок начинает активно вырабатывать соляную кислоту, чтобы восстановить прежний уровень кислотности желудочного сока. Этот процесс сопровождается образованием углекислого газа, который может вызвать повторное появление изжоги и вздутие.