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Врач Кашух объяснила, почему содой нельзя лечить изжогу

14 мая 2024, 09:29
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о негативных последствиях приема воды с содой для лечения изжоги. По ее словам, такое лечение неэффективно и может увеличить риск развития рака.

Екатерина Кашух также отметила, что необходимо быть осторожными с содой при применении лекарств от инфекций, ВИЧ, нарушениях сердечного ритма и ревматоидного артрита, пишет 360.ru.

При использовании пищевой соды для нейтрализации кислоты в желудке при изжоге возникают определенные проблемы. Сначала боль может временно утихнуть, но затем вернется с большей силой. Растворенная в воде сода превращается в щелочной раствор, который нейтрализует кислоту желудочного секрета. В ответ на это желудок начинает активно вырабатывать соляную кислоту, чтобы восстановить прежний уровень кислотности желудочного сока. Этот процесс сопровождается образованием углекислого газа, который может вызвать повторное появление изжоги и вздутие.

Кашух подчеркнула, что вместо соды лучше использовать современные аптечные препараты. Если изжога часто повторяется, то следует обратиться к врачу. Такое самолечение может повредить слизистую оболочку желудка и увеличить риск развития рака при наличии заболеваний ЖКТ.

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