Врач Кашух объяснила, почему содой нельзя лечить изжогу

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Екатерина Кашух также отметила, что необходимо быть осторожными с содой при применении лекарств от инфекций, ВИЧ, нарушениях сердечного ритма и ревматоидного артрита, пишет 360.ru.
При использовании пищевой соды для нейтрализации кислоты в желудке при изжоге возникают определенные проблемы. Сначала боль может временно утихнуть, но затем вернется с большей силой. Растворенная в воде сода превращается в щелочной раствор, который нейтрализует кислоту желудочного секрета. В ответ на это желудок начинает активно вырабатывать соляную кислоту, чтобы восстановить прежний уровень кислотности желудочного сока. Этот процесс сопровождается образованием углекислого газа, который может вызвать повторное появление изжоги и вздутие.
Кашух подчеркнула, что вместо соды лучше использовать современные аптечные препараты. Если изжога часто повторяется, то следует обратиться к врачу. Такое самолечение может повредить слизистую оболочку желудка и увеличить риск развития рака при наличии заболеваний ЖКТ.