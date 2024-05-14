Запретить работы и выплаты: Голященко судится со Службой заказчика и «Тагилдорстроем»

Напомним, затянувшийся ремонт на улице Октябрьской революции обсуждается на региональном уровне, поскольку он является частью национального проекта БКАД. Общая стоимость работ достигает миллиарда рублей, однако на сегодняшний день подрядчик не завершил ни один из этапов строительства. Перекрытая улица приносит дискомфорт не только проживающим в близлежащих домах людям, но и предпринимателям, которые заявляют об убытках из-за ситуации.