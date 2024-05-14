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УСМ подал в суд на мэрию Нижнего Тагила и нового подрядчика

Запретить работы и выплаты: Голященко судится со Службой заказчика и «Тагилдорстроем»

14 мая 2024, 11:51
Фото: tagilcity.ru

УСМ подал в суд на мэрию Нижнего Тагила и нового подрядчика

«Уралстроймонтаж» Алексея Голященко подал в суд на Службу заказчика городского хозяйства, подразделение мэрии Нижнего Тагила, и на нового подрядчика по контракту — «Тагилдорстрой», который доделывает улицу Октябрьской революции.

В настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области находятся два иска от УСМ в отношении тагильской Службы заказчика городского хозяйства. Оба касаются экономических споров по гражданским взаимоотношениям. Также в качестве ответчика фигурирует МУП «Тагилдорстрой», в настоящее время занимающийся недоделками по муниципальному контракту, расторгнутому с УСМ в апреле 2024 года.

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Бывший подрядчик, ранее внесенный в список недобросовестных исполнителей, через суд попросил обеспечительные меры. Так, он ходатайствовал о запрете выполнения работ предприятием «Тагилдорстрой», а также хотел запретить Службе заказчика городского хозяйства выплачивать денежные средства в рамках контракта на почти 700 миллионов рублей. Однако судья Анастасия Манакова своим решением оставила ходатайство без удовлетворения, сославшись на недоказанность их применения в отношении администрации Нижнего Тагила.

Судебные заседания по делу УСМ назначены на июнь и июль 2024 года.

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Напомним, затянувшийся ремонт на улице Октябрьской революции обсуждается на региональном уровне, поскольку он является частью национального проекта БКАД. Общая стоимость работ достигает миллиарда рублей, однако на сегодняшний день подрядчик не завершил ни один из этапов строительства. Перекрытая улица приносит дискомфорт не только проживающим в близлежащих домах людям, но и предпринимателям, которые заявляют об убытках из-за ситуации.

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