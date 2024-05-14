Заставляла приседать по 5 часов: опекун Далера Бобиева раскрыла подробности истязаний

После этого силовики возбудили целый ряд уголовных дел: в убийстве ребенка призналась его опекун, Вероника Наумова, которую также подозревают в истязаниях мальчика и мошенничестве с выплатами, по статье об истязаниях проходит ее муж, дело о злоупотреблении полномочиями открыто против заведующей детским садом и о халатности против сотрудницы органов опеки.