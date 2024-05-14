Заставляла приседать по 5 часов: опекун Далера Бобиева раскрыла подробности истязаний

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
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Updated Сегодня, 17:12
Маленького Далера Бобиева избивали, подолгу держали в углу и заставляли приседать по 4-5 часов. В истязаниях ребенка призналась опекун мальчика, которую обвиняют в его убийстве, об этом пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на родного отца мальчика.
По словам мужчины, он плакал, когда читал показания Вероники Наумовой, в которых она в подробностях рассказывала об издевательствах над мальчиком. Сам Худжановиддин Бобиев считает, что непосредственной причиной смерти мальчика стало его избиение.
Он также сообщил, что расследование уголовного дела должно завершиться к лету, когда будет готова повторная экспертиза — она должна определить точную причину смерти мальчика.
Напомним, что опекуны Далера в июне 2023 года заявили о его пропаже в Екатеринбурге, заявив, что мальчик сбежал из квартиры. Ребенка несколько дней искала полиция и волонтеры, однако потом тело мальчика нашли в гараже семьи Наумовых.
После этого силовики возбудили целый ряд уголовных дел: в убийстве ребенка призналась его опекун, Вероника Наумова, которую также подозревают в истязаниях мальчика и мошенничестве с выплатами, по статье об истязаниях проходит ее муж, дело о злоупотреблении полномочиями открыто против заведующей детским садом и о халатности против сотрудницы органов опеки.
Сразу после исчезновения ребенка Веронику Наумову проверили на полиграфе и она была признана потерпевшей стороной, однако потом правда вышла наружу.