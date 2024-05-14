Житель Екатеринбурга дважды попался с наркотиками в метро

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Мужчина попал в поле зрения правоохранителей в метро. Примечательно, что за две недели до этого его уже задерживали на той же станции. Вид запрещенного вещества был тот же самый.
По данным Telegram-канала «Патрульный участок», первый раз мужчина прятал наркотик в брелке-слонике. Он рассказал полиции, что гулял между гаражами, нашел сверток и решил забрать его себе, чтобы потом попробовать.
Тогда мужчине назначили административный штраф. В этот раз задержанный заявил, что нашел сверток в строительном вагончике. Какое наказание ожидает мужчина, пока неизвестно. Проводится проверка.
Напомним, ранее в Каменске-Уральском местная жительница организовала в своей квартире наркопритон.