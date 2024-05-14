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Житель Екатеринбурга дважды попался с наркотиками в метро

Житель Екатеринбурга дважды попался с наркотиками в метро

14 мая 2024, 07:17
Фото: 1MI
В Екатеринбурге был задержан 44-летний мужчина. У него при себе полицейские обнаружили тяжелые наркотики.

Мужчина попал в поле зрения правоохранителей в метро. Примечательно, что за две недели до этого его уже задерживали на той же станции. Вид запрещенного вещества был тот же самый.

По данным Telegram-канала «Патрульный участок», первый раз мужчина прятал наркотик в брелке-слонике. Он рассказал полиции, что гулял между гаражами, нашел сверток и решил забрать его себе, чтобы потом попробовать.

Тогда мужчине назначили административный штраф. В этот раз задержанный заявил, что нашел сверток в строительном вагончике. Какое наказание ожидает мужчина, пока неизвестно. Проводится проверка.

Напомним, ранее в Каменске-Уральском местная жительница организовала в своей квартире наркопритон.

#Ирина Кирилова#Полиция#Криминал#Задержание#Наркотик#18+#Екатеринбург
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