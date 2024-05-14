Жительница Свердловской области не может получить выплаты за смерть мужа на СВО

Татьяна рассказала, что все документы были поданы. Потом оказалось, что из Ростова в местный военкомат документы не пришла. Однако в Ростове сообщают, что уже все отправлено. Женщина пол года ходит с документами, но найти выход не может, пишет Ура.ру.