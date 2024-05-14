Жительница Свердловской области не может получить выплаты за смерть мужа на СВО

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
По словам женщины, на СВО ее муж ушел в марте 2023 года, а в начале октября стало известно о его гибели. После этого семья столкнулась с проблемой. Несмотря на наличие всех документов, получить посмертные выплаты не вышло.
Татьяна рассказала, что все документы были поданы. Потом оказалось, что из Ростова в местный военкомат документы не пришла. Однако в Ростове сообщают, что уже все отправлено. Женщина пол года ходит с документами, но найти выход не может, пишет Ура.ру.
Напомним, ранее в Свердловской области женщина отказалась признавать внука, чтобы невестке не достались выплаты за смерть мужа на СВО. Пара не была официально расписана, а потому мама малыша обратилась в суд. Однако бабушка внука официально не признала.