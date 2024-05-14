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Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Семья жителя Свердловской области осталась без выплат за погибшего на СВО

Жительница Свердловской области не может получить выплаты за смерть мужа на СВО

14 мая 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney

Семья жителя Свердловской области осталась без выплат за погибшего на СВО

С трудностями при оформлении посмертных выплат столкнулась семья погибшего участника СВО Владимира Мерзлякова. По словам вдовы Татьяны, уже более шести месяцев она не может добиться выплат.

По словам женщины, на СВО ее муж ушел в марте 2023 года, а в начале октября стало известно о его гибели. После этого семья столкнулась с проблемой. Несмотря на наличие всех документов, получить посмертные выплаты не вышло.

Татьяна рассказала, что все документы были поданы. Потом оказалось, что из Ростова в местный военкомат документы не пришла. Однако в Ростове сообщают, что уже все отправлено. Женщина пол года ходит с документами, но найти выход не может, пишет Ура.ру.

Напомним, ранее в Свердловской области женщина отказалась признавать внука, чтобы невестке не достались выплаты за смерть мужа на СВО. Пара не была официально расписана, а потому мама малыша обратилась в суд. Однако бабушка внука официально не признала.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Деньги#Выплаты#Екатеринбург#СВО#Пргибший
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