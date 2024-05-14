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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Жителя Нижней Туры приговорили к 6 месяцам обязательных работ за неуплату алиментов

Жителя Нижней Туры приговорили к 6 месяцам обязательных работ за неуплату алиментов

14 мая 2024, 08:25
Фото: 1MI
Житель Нижней Туры задолжал своему ребенку более 400 тысяч рублей в качестве алиментов.

Ранее свердловчанина приговорили к обязательным работам, но после этого образовавшуюся задолженность по алиментам он не погасил. Тогда на него возбудили новое дело, рассказали в пресс-службе свердловских судебных приставов.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил алиментщику шесть месяцев исправительных работ с удержанием полпроцента от его заработка.

Напомним, в Каменске-Уральском сотрудники полиции задержали должника по алиментам, который хотел спрятаться от правоохранителей в шкафу у своего друга.

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