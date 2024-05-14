Жителя Нижней Туры приговорили к 6 месяцам обязательных работ за неуплату алиментов

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Ранее свердловчанина приговорили к обязательным работам, но после этого образовавшуюся задолженность по алиментам он не погасил. Тогда на него возбудили новое дело, рассказали в пресс-службе свердловских судебных приставов.
Суд, рассмотрев материалы дела, назначил алиментщику шесть месяцев исправительных работ с удержанием полпроцента от его заработка.
Напомним, в Каменске-Уральском сотрудники полиции задержали должника по алиментам, который хотел спрятаться от правоохранителей в шкафу у своего друга.