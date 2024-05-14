tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Жителя Свердловской области со шрамом на лице и татуировками ищут два месяца

Жителя Свердловской области со шрамом на лице и татуировками ищут два месяца

14 мая 2024, 05:20
Фото: Изображение Midjourney
69-летний мужчина из поселка Невьянского ГО бесследно пропал 14 марта 2024 года.

Цвет волос свердловчанина русый с проседью. В день исчезновения на нем были одеты черные джинсы, куртка, кроссовки и кепка, а также полосатый свитер черно-синего цвета, рассказали в региональном отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

На щеке у мужчины имеется шрам, на тыльной стороне правой ладони татуировка в виде креста, а на предплечье у него изображен женский портрет. Пропавшего разыскивают волонтеры и правоохранители.

Напомним, 6 мая 2024 года в Екатеринбурге пропал 44-летний местный житель. Мужчина может быть в другом городе.

Подросток в камуфляжном костюме пропал в селе Туринского района
Узнать подробнее
Читайте также:
Подросток в коричневой кофте пропал в Верхней ПышмеВ Екатеринбурге пропал 60-летний местный житель в коричневой дубленкеБывший ликвидатор ЧАЭС из Первоуральска пропал две недели назад
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Поиск#Поисковый отряд#Мужчина#ЧП#Пропал#Приметы#18+#Екатеринбург#Инцидент#Ориентировка
Подпишитесь
На 1,5 месяца перекроют улицу на Гальянке в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:42
Медики устроили бунт в свердловском онкодиспансере
Сегодня, 03:41
Жительница Свердловской области не может получить выплаты за смерть мужа на СВО
Сегодня, 05:09
Прокуратура выявила 86 нарушений в лечении детей в Свердловской области
Сегодня, 03:51
Мэрия Екатеринбурга объявила войну электросамокатам
Сегодня, 04:56
"