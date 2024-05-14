Жителя Свердловской области со шрамом на лице и татуировками ищут два месяца

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Цвет волос свердловчанина русый с проседью. В день исчезновения на нем были одеты черные джинсы, куртка, кроссовки и кепка, а также полосатый свитер черно-синего цвета, рассказали в региональном отряде «Прорыв».
На щеке у мужчины имеется шрам, на тыльной стороне правой ладони татуировка в виде креста, а на предплечье у него изображен женский портрет. Пропавшего разыскивают волонтеры и правоохранители.
Напомним, 6 мая 2024 года в Екатеринбурге пропал 44-летний местный житель. Мужчина может быть в другом городе.