7 привычек непривлекательных людей: каких мужчин считают некрасивыми

Мужчина-лгун мгновенно лишается своей привлекательности, когда его обман раскрывают. Еще в 2006 году социологи провели эксперимент: они показывали испытуемым фото людей, сопровождая их различными характеристиками. Всегда, когда изображению человека сопутствовали слова «нечестный» или «лжец», степень его привлекательности для испытуемых резко снижалась. Тем, кто не хочет потерять свою притягательность, специалисты рекомендуют выполнять данные обещания и обязательства.