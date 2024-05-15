7 привычек непривлекательных людей: каких мужчин считают некрасивыми

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
В стрессовом состоянии в человеческом организме стремительно растет уровень кортизола. Ученые выяснили, что окружающие могут это заметить и на подсознательном уровне оценить мужчину в таком состоянии как непривлекательного.
Всем известно, что недосыпание не лучшим образом сказывается на внешнем виде. У невыспавшихся людей появляются темные тени под глазами, кожа приобретает тусклый оттенок и становится сухой. Чтобы состояние кожи вернулось в норму, нужно выделять на сон необходимое время и употреблять достаточно воды, а также отдавать предпочтение здоровому рациону и защищаться от непогоды, информирует newkhakasiya.online.
86% женщин-респондентов заявили, что не согласились бы на повторное свидание с тем, кто при знакомстве продемонстрировал плохие манеры. Большинство из них уверено, что невоспитанность свидетельствует о наличии у человека и других негативных черт.
Изучая параметры, влияющие на привлекательность аккаунта в социальных сетях, эксперты сделали вывод, что ключевым из них является грамотность. Ошибки и косноязычие произвели негативное впечатление на большую часть участников эксперимента. А это значит, что при заполнении профиля и отправке сообщений нужно быть внимательнее.
Неприятно пахнущий мужчина едва ли кому-то понравится. Поэтому необходимо предпринять все возможные действия для того, чтобы пахнуть хорошо.
Кроме того, привлекательными нельзя назвать ворчунов, которые постоянно выражают недовольство. В обществе рекомендуется демонстрировать вежливость, а злоба делает любого человека уродливым в глазах окружающих.
Мужчина-лгун мгновенно лишается своей привлекательности, когда его обман раскрывают. Еще в 2006 году социологи провели эксперимент: они показывали испытуемым фото людей, сопровождая их различными характеристиками. Всегда, когда изображению человека сопутствовали слова «нечестный» или «лжец», степень его привлекательности для испытуемых резко снижалась. Тем, кто не хочет потерять свою притягательность, специалисты рекомендуют выполнять данные обещания и обязательства.