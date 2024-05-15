tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Бастрыкин заинтересовался делом о депортации екатеринбургской семьи из России

Бастрыкин заинтересовался делом о депортации екатеринбургской семьи из России

15 мая 2024, 12:05
Фото: 1MI
Председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался делом семьи из Екатеринбурга, которую решили депортировать из РФ в Казахстан.

Врио главы свердловского Следкома Константин Мирошниченко предоставит доклад о процессе и итогах проверки по данному делу, рассказали в пресс-службе ведомства.

Также за семью вступилась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она обратилась к областному судебному приставу с просьбой приостановить процедуру депортации, а также навестила семью, которая сейчас находится в центре временного содержания иностранцев.

Напомним, семейство приехало из Казахстана в 2017 году. В 2024 году они стали оформлять документы, чтобы им дали вид на жительство, однако оказалось, что у них нет карты мигранта. В суде постановили выслать их из страны.

Глава СК РФ взял на контроль дело о нелегальных мигрантах из ресторанов Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался травмой ребенка из Таватуя на уроке физкультурыПожилого жителя Красноуральска не хотят переселять из аварийного жильяРусскую семью депортируют из Екатеринбурга в Казахстан
#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Суд#Семья#Мигранты#Доклад#Казахстан#Омбудсмен#Депортация#Судебный пристав#Врио#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Татьяна Мерзлякова#Дело#СК
Подпишитесь
Один на один с проблемой: мэр Тагила осудил молчание дорожников по Серовскому тракту
Сегодня, 07:47
В Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ
Сегодня, 07:40
Пятеро детей погибли во время пожаров в Свердловской области с начала 2024 года
Сегодня, 07:19
За любителями шашлыков в Свердловской области будут следить с воздуха
Сегодня, 07:13
Неизвестные в масках грабят магазины разливных напитков в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:54
Более 100 детей пострадали от укусов клещей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:06
"