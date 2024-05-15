Бастрыкин заинтересовался делом о депортации екатеринбургской семьи из России

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Врио главы свердловского Следкома Константин Мирошниченко предоставит доклад о процессе и итогах проверки по данному делу, рассказали в пресс-службе ведомства.
Также за семью вступилась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она обратилась к областному судебному приставу с просьбой приостановить процедуру депортации, а также навестила семью, которая сейчас находится в центре временного содержания иностранцев.
Напомним, семейство приехало из Казахстана в 2017 году. В 2024 году они стали оформлять документы, чтобы им дали вид на жительство, однако оказалось, что у них нет карты мигранта. В суде постановили выслать их из страны.