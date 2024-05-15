Бил головой о ступени: в Асбесте искалечили многодетную мать и ее двухлетнюю дочь

О произошедшем изданию рассказал родной отец девочки. По словам мужчины, 12 мая ему позвонили из полиции и сообщили, что его бывшая жена и дочь находятся в больнице. Когда он приехал в медучреждение, то увидел, что у ребенка синяки по всему телу, в том числе кровоподтеки на лице.