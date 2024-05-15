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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Многодетную мать и ее 2-летнюю дочь жестоко избили в Асбесте

Бил головой о ступени: в Асбесте искалечили многодетную мать и ее двухлетнюю дочь

15 мая 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney

Многодетную мать и ее 2-летнюю дочь жестоко избили в Асбесте

Мужчина из Асбеста напал на свою гражданскую жену и ее маленькую дочь. Женщина оказалась в реанимации, а у девочки — синяки по всему телу.

В Асбесте уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью и побоях возбуждено против местного жителя, который до реанимации избил свою сожительницу, а также попавшегося под руку маленького ребенка, пишет «КП — Екатеринбург».

О произошедшем изданию рассказал родной отец девочки. По словам мужчины, 12 мая ему позвонили из полиции и сообщили, что его бывшая жена и дочь находятся в больнице. Когда он приехал в медучреждение, то увидел, что у ребенка синяки по всему телу, в том числе кровоподтеки на лице.

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Мать девочки находится в реанимации и на ИВЛ. Муж избивал гражданскую жену в подъезде, колотил ее головой о ступени. После расправы весь подъезд был залит кровью.

По словам отца девочки, женщине провели трепанацию черепа, однако в сознание она так и не приходила. С предполагаемым преступником сейчас работают следователи.

Ранее другой житель Асбеста, который искалечил бывшую супругу, попросил признать его невменяемым.

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