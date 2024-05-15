Бил головой о ступени: в Асбесте искалечили многодетную мать и ее двухлетнюю дочь

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В Асбесте уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью и побоях возбуждено против местного жителя, который до реанимации избил свою сожительницу, а также попавшегося под руку маленького ребенка, пишет «КП — Екатеринбург».
О произошедшем изданию рассказал родной отец девочки. По словам мужчины, 12 мая ему позвонили из полиции и сообщили, что его бывшая жена и дочь находятся в больнице. Когда он приехал в медучреждение, то увидел, что у ребенка синяки по всему телу, в том числе кровоподтеки на лице.
Мать девочки находится в реанимации и на ИВЛ. Муж избивал гражданскую жену в подъезде, колотил ее головой о ступени. После расправы весь подъезд был залит кровью.
По словам отца девочки, женщине провели трепанацию черепа, однако в сознание она так и не приходила. С предполагаемым преступником сейчас работают следователи.
Ранее другой житель Асбеста, который искалечил бывшую супругу, попросил признать его невменяемым.