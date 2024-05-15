Более 100 детей пострадали от укусов клещей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
По предварительной информации, с клещевым энцефалитом в инфекционную больницу госпитализирована пожилая женщина. При этом диагноз еще не подтвержден, пишет «Тагильский рабочий».
Также в городе в настоящее время не начали проводить акарицидную обработку в парках, скверах, детских лагерях и коллективных садах в связи с плохими погодными условиями.
Наибольшее количество пострадавших от клещевых укусов зафиксировано в коллективных садах на 337 километре, Монзино, Садоводах и Лебе.
Например, в Свердловской области стало в два раза меньше пострадавших жителей от клещевых укусов.