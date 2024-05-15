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Более 100 детей пострадали от укусов клещей в Нижнем Тагиле

Более 100 детей пострадали от укусов клещей в Нижнем Тагиле

15 мая 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле от укусов клещей пострадало 380 местных жителей, в том числе более 100 детей с начала сезона.

По предварительной информации, с клещевым энцефалитом в инфекционную больницу госпитализирована пожилая женщина. При этом диагноз еще не подтвержден, пишет «Тагильский рабочий».

Также в городе в настоящее время не начали проводить акарицидную обработку в парках, скверах, детских лагерях и коллективных садах в связи с плохими погодными условиями.

Наибольшее количество пострадавших от клещевых укусов зафиксировано в коллективных садах на 337 километре, Монзино, Садоводах и Лебе.

Например, в Свердловской области стало в два раза меньше пострадавших жителей от клещевых укусов.

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