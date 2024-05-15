Девушка переходила дорогу на «красный» свет и попала под мотоцикл в Екатеринбурге

Девушка шла по проезжей части на запрещенный сигнал светофора неподалеку от пешеходного перехода, при этом разговаривая по телефону. Мотоциклист, не успев затормозить, сбил пешехода, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».