Девушка переходила дорогу на «красный» свет и попала под мотоцикл в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Девушка шла по проезжей части на запрещенный сигнал светофора неподалеку от пешеходного перехода, при этом разговаривая по телефону. Мотоциклист, не успев затормозить, сбил пешехода, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».
Пострадавшая екатеринбурженка получила перелом ноги и травму головы. Ее увезли в медучреждение на скорой помощи.
Напомним, в Екатеринбурге водитель автомобиля сбила мальчика, который переходил проезжую часть в неположенном месте. После врачебного осмотра ребенка отпустили домой.