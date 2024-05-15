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Девушка переходила дорогу на «красный» свет и попала под мотоцикл в Екатеринбурге

Девушка переходила дорогу на «красный» свет и попала под мотоцикл в Екатеринбурге

15 мая 2024, 03:25
Фото: Telegram-канал «Екатеринбург. Главное»
В Екатеринбурге 28-летняя девушка, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора, попала под колеса мотоцикла. ДТП случилось 14 мая 2024 года.

Девушка шла по проезжей части на запрещенный сигнал светофора неподалеку от пешеходного перехода, при этом разговаривая по телефону. Мотоциклист, не успев затормозить, сбил пешехода, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».

Пострадавшая екатеринбурженка получила перелом ноги и травму головы. Ее увезли в медучреждение на скорой помощи.

Напомним, в Екатеринбурге водитель автомобиля сбила мальчика, который переходил проезжую часть в неположенном месте. После врачебного осмотра ребенка отпустили домой.

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