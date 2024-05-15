Девять медалей завоевали судомоделисты из Тагила на Кубке РФ к Дню Победы

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
На Кубке судомоделистов, которые проходили в Новосибирске, свои работы в 33 классах представили 160 спортсменов, сообщает Городская станцию юных техников.
Судомоделисты из разных регионов показали радиоуправляемые модели и их разнообразие было потрясающим: зрители смогли полюбоваться точными прототипами судов.
Педагог ГорСЮТ Алексей Паньшин завоевал три серебряные медли в скоростных классах. Петр Антропович завоевал золото и два серебра. Также юноша стал лучшем в теоретическом зачете кубка России.
Ранее дошкольники из Нижнего Тагила вернулись с победой с инженерного конкурса для самых юных.