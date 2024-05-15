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Updated Сегодня, 14:45

Тагильские судомоделисты привезли из Новосибирска девять медалей

Девять медалей завоевали судомоделисты из Тагила на Кубке РФ к Дню Победы

15 мая 2024, 14:43
Фото: Территория молодежи

Тагильские судомоделисты привезли из Новосибирска девять медалей

Нижний Тагил представляли воспитанник Городской станции юных техников и его педагог. Оба были включены в состав команды Свердловской области.

На Кубке судомоделистов, которые проходили в Новосибирске, свои работы в 33 классах представили 160 спортсменов, сообщает Городская станцию юных техников.

Судомоделисты из разных регионов показали радиоуправляемые модели и их разнообразие было потрясающим: зрители смогли полюбоваться точными прототипами судов.

Фото: Территория молодежи

Педагог ГорСЮТ Алексей Паньшин завоевал три серебряные медли в скоростных классах. Петр Антропович завоевал золото и два серебра. Также юноша стал лучшем в теоретическом зачете кубка России.

Ранее дошкольники из Нижнего Тагила вернулись с победой с инженерного конкурса для самых юных.

Юные инженеры ГДДЮТ Нижнего Тагила получили серебро в соревнованиях по робототехнике
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Победа#Кубок России#Медали#Дополнительное образование#Екатеринбург#Станция юных техников#Гордость Нижнего Тагила
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