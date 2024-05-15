Двое мужчин устроили драку около ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
По какой причине между тагильчанами возник конфликт — неизвестно. В какой-то момент в потасовку вмешался прохожий, который их разнял, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Также неподалеку от мужчин находилась сотрудница торгового центра. По предположению очевидцев, она является охранницей.
Напомним, 10 мая 2024 года в Екатеринбурге произошла массовая драка между приятелями. В разгар потасовки один из них открыл стрельбу. Двух пострадавших отвезли в больницу.