Екатеринбуржцы застряли в ущелье в Сочи из-за резкого подъема воды

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Все туристы являются жителями Екатеринбурга, Магнитогорска, Саратова, Москвы и Башкортостана. Группа не смогла выйти из ущелья, так как произошел резкий подъем уровня воды.
В связи с этим они решили попросить помощи у спасателей, сообщили в ЮРПСО МЧС России.
Для спасения применялось специальное снаряжение и навесная переправа. Последняя потребовалась для эвакуации женщин и ребенка. Мужчины же были переправлены вброд. Никто из туристов в результате произошедшего не пострадал.
Напомним, в начале апреля стало известно, что туристы из Екатеринбурга отправились в поход и попали в сильнейшую пургу.