tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Екатеринбуржцы застряли в ущелье в Сочи из-за резкого подъема воды

Екатеринбуржцы застряли в ущелье в Сочи из-за резкого подъема воды

15 мая 2024, 06:07
Фото: 1MI
Семеро туристов попали в ловушку в одном из ущелий Сочи. Среди них были женщины и ребенок.

Все туристы являются жителями Екатеринбурга, Магнитогорска, Саратова, Москвы и Башкортостана. Группа не смогла выйти из ущелья, так как произошел резкий подъем уровня воды.

В связи с этим они решили попросить помощи у спасателей, сообщили в ЮРПСО МЧС России.

Для спасения применялось специальное снаряжение и навесная переправа. Последняя потребовалась для эвакуации женщин и ребенка. Мужчины же были переправлены вброд. Никто из туристов в результате произошедшего не пострадал.

Напомним, в начале апреля стало известно, что туристы из Екатеринбурга отправились в поход и попали в сильнейшую пургу.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Спасение#Туристы#Путешествие#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Арт-объекты, посвященные творчеству Окуджавы, установят в сквере Нижнего Тагила
Вчера, 14:32
Минзрав составил список опасных лекарств для водителей
Сегодня, 04:55
Женщина в Нижнем Тагиле перевела мошенникам 1,2 миллиона
Сегодня, 04:30
Заставляла приседать по 5 часов: опекун Далера Бобиева раскрыла подробности истязаний
Вчера, 17:10
Дефицит кадров в патрульно-постовой службе Свердловской области достигает 88%
Вчера, 15:19
Пожарные резервуары планируют построить в четырех поселках под Нижним Тагилом
Вчера, 15:15
"