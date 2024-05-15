Экодом «Народный» в Нижнем Тагиле получил статус многофункционального центра

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Основной упор проекта «Экодом» сделан на экологическое просвещение и общественные инициативы. В центре сосредоточено пространство для экологических игр, мастер-классов, мероприятий и обсуждений. Кроме того, здесь организован пункт сбора вторичного сырья для переработки. Экодом «Народный» в Нижнем Тагиле открылся в декабре прошлого года, но уже стал популярным не только среди жителей города, но и для его гостей. В материале TagilCity.ru рассказываем о причинах популярности уникального комплекса.
Активисты из экологического проекта Городского дома молодежи являются постоянными поставщиками вторичных ресурсов в пункт сбора экодома.
Вместе с командой единомышленников и наставником Яной Николаевной Керженцевой только за 1 квартал этого года мы собрали и передали в экодом «Народный» пластик, бумагу и стекло на две грузовые машины, — отметил лидер экологического направления городского отделения РДДМ «Движение Первых» Никита Ершов.
Чтобы упростить процесс первичной сортировки, Никита выступил с инициативой, согласно которой в каждой школе Нижнего Тагила нужно поставить экобоксы. Благодаря его задумке ученики смогут правильно сдавать пластиковые бутылки и другое вторсырье.
Кроме волонтеров, на постоянной основе сдают макулатуру, стекло и пластик неравнодушные к экологическому будущему родного города и сами тагильчане.
Экодом в Нижнем Тагиле является центром полезной информации для экологов и общественников. Так, ученики 10 класса МАОУ СОШ «Центр образования №1» при реализации социального проекта столкнулись с проблемой утилизации пластиковых стаканчиков. За помощью в решении задачи ребята обратились именно в «Народный».
По нормам СанПиН школы должны обеспечить детей не только питьевой водой, но и одноразовой посудой. В Центре образования решили использованные пластиковые стаканы собирать и отдавать в переработку.
Благодаря коллективу экодома мы смогли найти переработчика этого необычного вида пластика. Порыв ребят не выбрасывать для вывоза на полигон это вторсырье не остался без ответа. Современный мир не может развиваться без экологичного поведения граждан. Экодом для нас, преподавателей, существенное подспорье, — рассказала заместитель директора по воспитательной работе СОШ «Центр образования №1» Анна Хусаинова.
Отметим, несмотря на то, что экодом не находится в шаговой доступности от учебного заведения, школьники и их родители уже его посетили.
Экодом рассказывает, как продлить жизнь уже использованных в повседневной жизни предметов и материалов. Примером тому служит собственная «станция» переработки пластиковых крышек. Размельчение сырья происходит благодаря велошредеру, затем специалисты наглядно показывают как с помощью специальной пресс-формы изготовить заготовки для сувениров.
Немаловажным занятием является и реализация дизайнерских проектов. Юные кутюрье соревнуются в пошиве одежды и создании мерча из вторсырья. В прошлом году экодом провел городской конкурс «АпсСтайл». В 2024-м — «Творческую студию».
Примечательно, что в тагильском центре живут тропические жуки Зофобасы. Насекомые показывают, как природа старается сама себя защитить. Во время периода роста личинки могут питаться пенопластом и пластиком, заедая обычными остатками органики. Такая природная переработка не сможет стать альтернативой сортировки или захоронения отходов, когда пластик смешан с органикой, но показывает, что это возможно.
Куратор нижнетагильской начальной школы — детского сада № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья Ксения Силкина рассказала, что юные тагильчане с воодушевлением знакомились с основами сортировки и переработки отходов. Воспитанники образовательного учреждения не просто смогли увидеть разные вторичные ресурсы, но и самостоятельно переработать их.
Участие в практической игровой программе принимали дети разных возрастных групп: и дошкольники, и учащиеся начальной школы. Сейчас детский сад обсуждает с командой экодома «Народный» возможность открытия на его площадях выставки поделок из «бросовых материалов».
Еще задолго до открытия центра команда проекта компании «Рифей» в Нижнем Тагиле под руководством Натальи Светлаковой приступила к разработке единой сетки образовательного плана, в который вошли все возрастные группы от дошкольников до взрослых. Программа, созданная для экопросвещения свердловчан, получила название «Защитники Земли». Различные формы занятий (урок, лекция, интеллектуальная игра, квест, тимбилдинг, кинопоказ и многое другое) способствуют максимальному охвату населения при реализации задуманного.
Мы начали не с собственной площадки, а с походов по детским садам, школам и клубам. Сейчас от этой практики не отказались, считаем, что она дает свои положительные результаты — так как охват горожан существенно больше, — сообщила Наталья Светлакова.
В «Народном» есть свой домовой Гриня. Ростовая кукла стала любимым персонажем не только у ребятишек, но и у взрослых участников экологических игр, викторин и квестов.
В ближайших планах проекта «Экодом» открыть еще один подобный МФЦ. Он получит название «На Гальянке» и разместится при въезде на парковочную зону гипермаркета «Лента» со стороны Луганского проспекта.
Ранее TagilCity.ru рассказывал о том, что команда «Экодома» привезла «Защитников земли» в образовательные учреждения Нижней Туры.