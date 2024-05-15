Экодом «Народный» в Нижнем Тагиле получил статус многофункционального центра

Основной упор проекта «Экодом» сделан на экологическое просвещение и общественные инициативы. В центре сосредоточено пространство для экологических игр, мастер-классов, мероприятий и обсуждений. Кроме того, здесь организован пункт сбора вторичного сырья для переработки. Экодом «Народный» в Нижнем Тагиле открылся в декабре прошлого года, но уже стал популярным не только среди жителей города, но и для его гостей. В материале TagilCity.ru рассказываем о причинах популярности уникального комплекса.