Испанские ученые раскрыли секрет сохранения ясного ума долгожителями

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Исследователи провели исследование, в котором участвовало 64 человека старше 80 лет и 55 человек моложе 80 лет. Каждый участник проходил ряд тестов, чтобы оценить свои когнитивные способности. Кроме того, у них брали образцы крови для анализа, а также изучали структуры, функции и биохимические характеристики их головного мозга, пишет 360.ru.
Исследователи установили, что долгожители имели тот же ясный ум, что и люди, которые были на 20-30 лет моложе. У них также была в порядке эпизодическая память.
Все это было связано с сохранением целостной структуры белого вещества мозга, которое немного уменьшилось в областях, отвечающих за обработку и запоминание информации, таких как энторинальная кора и гиппокамп.