Испанские ученые раскрыли секрет сохранения ясного ума долгожителями

Исследователи провели исследование, в котором участвовало 64 человека старше 80 лет и 55 человек моложе 80 лет. Каждый участник проходил ряд тестов, чтобы оценить свои когнитивные способности. Кроме того, у них брали образцы крови для анализа, а также изучали структуры, функции и биохимические характеристики их головного мозга, пишет 360.ru.