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Published Сегодня, 06:03

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Updated Сегодня, 06:08

Испанские ученые раскрыли секрет сохранения ясного ума долгожителями

15 мая 2024, 06:03
Ученые испанского Центра по изучению болезни Альцгеймера Фонда королевы Софии обнаружили, что долгожители сохраняют свой ясный ум в старости благодаря целостности микроструктуры белого вещества в их головном мозге.

Исследователи провели исследование, в котором участвовало 64 человека старше 80 лет и 55 человек моложе 80 лет. Каждый участник проходил ряд тестов, чтобы оценить свои когнитивные способности. Кроме того, у них брали образцы крови для анализа, а также изучали структуры, функции и биохимические характеристики их головного мозга, пишет 360.ru.

Исследователи установили, что долгожители имели тот же ясный ум, что и люди, которые были на 20-30 лет моложе. У них также была в порядке эпизодическая память.

Все это было связано с сохранением целостной структуры белого вещества мозга, которое немного уменьшилось в областях, отвечающих за обработку и запоминание информации, таких как энторинальная кора и гиппокамп.

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