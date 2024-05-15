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Published Сегодня, 11:51

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Updated Сегодня, 11:53

Известный тренер по боксу в Екатеринбурге скончался на 75 году жизни

Известный тренер по боксу в Екатеринбурге скончался на 75 году жизни

15 мая 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге ушел из жизни тренер по боксу Сергей Зубенко. Его не стало 14 мая 2024 года. Мужчине было 74 года.

Зубенко работал в спортивной школе «Малахитовый гонг». Его характеризуют как хорошего наставника, друга и отца для начинающих спортсменов, рассказали в группе ВКонтакте спортшколы.

Воспитанники и коллеги тренера соболезнуют его семье и друзьям. В спорте он проработал много лет. Среди его бывших подопечных есть мастера спорта по боксу.

Напомним, 11 мая 2024 года в Нижнем Тагиле умер 94-летний председатель Совета ветеранов Ленинского района. Прощание с ним прошло 13 мая.

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