Известный тренер по боксу в Екатеринбурге скончался на 75 году жизни

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Зубенко работал в спортивной школе «Малахитовый гонг». Его характеризуют как хорошего наставника, друга и отца для начинающих спортсменов, рассказали в группе ВКонтакте спортшколы.
Воспитанники и коллеги тренера соболезнуют его семье и друзьям. В спорте он проработал много лет. Среди его бывших подопечных есть мастера спорта по боксу.
Напомним, 11 мая 2024 года в Нижнем Тагиле умер 94-летний председатель Совета ветеранов Ленинского района. Прощание с ним прошло 13 мая.