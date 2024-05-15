Компании с госучастием закупились у малого и среднего бизнеса на 1,6 трлн рублей

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Такие закупки являются частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который поддерживает президент страны. Проект курирует заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. Отмечается, что в 2024 году плановый объем закупок должен достигнуть 7,2 трлн рублей, пишет ria.ru.
Малый и средний бизнес демонстрирует свою надежность как партнер для госкомпаний в контексте закупок по 223-ФЗ, что подтверждает увеличение объема закупок на 84 млрд рублей по сравнению с первым кварталом 2023 года. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, отметив, что это обеспечивает предпринимателям стабильный поток оборотных средств, способствующий развитию их бизнеса.
Согласно информации от Корпорации МСП, наибольший прирост в общем объеме закупок показали предприниматели из Москвы, Республики Татарстан и Свердловской области с объемами в 243,3 млрд, 94,5 млрд и 54,4 млрд рублей соответственно.
За квартал были заключены договоры с более чем 10 тыс. крупнейших заказчиков и почти 89,5 тыс. МСП-поставщиков, при этом количество малых и средних предприятий, участвующих в закупках, увеличилось более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, отметил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.
Самый значительный рост количества договоров с начала года был зафиксирован в секторах вспомогательных услуг, связанных с финансовым посредничеством и страхованием, химическими веществами и продуктами, а также в сфере разработки программного обеспечения и консультационных IT-услуг.
С 15 мая в социальных сетях «Мой бизнес» и Федеральной антимонопольной службы России начнется публикация ответов экспертов ФАС по вопросам, касающимся законодательства о контрактной системе в сфере закупок и закупочной деятельности, что поможет участникам рынка лучше разбираться в деталях и правовых аспектах процесса.