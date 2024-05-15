Компании с госучастием закупились у малого и среднего бизнеса на 1,6 трлн рублей

Малый и средний бизнес демонстрирует свою надежность как партнер для госкомпаний в контексте закупок по 223-ФЗ, что подтверждает увеличение объема закупок на 84 млрд рублей по сравнению с первым кварталом 2023 года. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, отметив, что это обеспечивает предпринимателям стабильный поток оборотных средств, способствующий развитию их бизнеса.