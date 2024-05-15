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Льву из зоопарка в Екатеринбурге исполнилось 17 лет

Льву из зоопарка в Екатеринбурге исполнилось 17 лет

15 мая 2024, 10:17
Фото: «КП-Екатеринбург»
У льва Эрни из зоопарка в Екатеринбурге день рождения — ему исполнилось 17 лет 15 мая 2024 года.

В Екатеринбург лев приехал в 2007 году и до сих пор живет в уральской столице. По словам сотрудников зоопарка, Эрни активный, импульсивный и эмоциональный, пишет «КП-Екатеринбург».

Фото: «КП-Екатеринбург»

Также у Эрни есть своя семья. Лев принимал участие в воспитании 13 своих детенышей, которые родила львица Эмма.

Напомним, в екатеринбургский зоопарк привезли новых обитателей. Это восьмилетний мангуст из Перми, семилетний макак из Москвы, а также две белки — трехлетняя самка и двухлетний самец, которые уже знакомы друг с другом.

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#Елизавета Зиборова#Дети#Семья#День рождения#Природа#Зоопарк#Животное#Екатеринбург#Лев
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