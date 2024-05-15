Льву из зоопарка в Екатеринбурге исполнилось 17 лет

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Екатеринбург лев приехал в 2007 году и до сих пор живет в уральской столице. По словам сотрудников зоопарка, Эрни активный, импульсивный и эмоциональный, пишет «КП-Екатеринбург».
Также у Эрни есть своя семья. Лев принимал участие в воспитании 13 своих детенышей, которые родила львица Эмма.
Напомним, в екатеринбургский зоопарк привезли новых обитателей. Это восьмилетний мангуст из Перми, семилетний макак из Москвы, а также две белки — трехлетняя самка и двухлетний самец, которые уже знакомы друг с другом.