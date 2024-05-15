Неизвестные в масках грабят магазины разливных напитков в Нижнем Тагиле

В ночь на вторник, 14 мая, в Нижнем Тагиле неизвестные обокрали магазин «Пивко» на Ленинградском проспекте. В Дзержинском районе были обворованы две точки по продаже напитков. Также известно о других случаях грабежа в районе Гальяно-Горбуновского массива.