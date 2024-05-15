tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Грабителей магазинов разливных напитков ищет полиция в Нижнем Тагиле

Неизвестные в масках грабят магазины разливных напитков в Нижнем Тагиле

15 мая 2024, 07:54

Грабителей магазинов разливных напитков ищет полиция в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на минувшей неделе произошло несколько случаев грабежа в магазинах разливных напитков. Сейчас делом занимается полиция.

В ночь на вторник, 14 мая, в Нижнем Тагиле неизвестные обокрали магазин «Пивко» на Ленинградском проспекте. В Дзержинском районе были обворованы две точки по продаже напитков. Также известно о других случаях грабежа в районе Гальяно-Горбуновского массива.

Охрана приезжает минут через 20, когда там уже все обнесли. Работают несколько человек в масках, — рассказал источник редакции TagilCity.ru.

В полиции Нижнего Тагила информацию об инцидентах подтвердили.

Есть заявления и по Вагонке, и по ГГМ. В настоящее время в полиции организована проверка по этим фактам, принимаются меры к установлению личностей злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи, — сообщила руководитель пресс-службы МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.
Мужчина под камерами вытащил наличные из кассы магазина на Вагонке в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Напомним, в Нижнем Тагиле в начале мая неизвестный под камерами видеонаблюдения обчистил кассу продуктового магазина на Вагоностроителей, 40. Его также ищет полиция.

Читайте также:
Почти на неделю перекроют в середине мая улицу Энтузиастов в Нижнем ТагилеВо время реконструкции парка в Лесном директор компании-подрядчика украл более 3 млнТолпа избила мужчину на Вагонке в Нижнем Тагиле
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Свердловская область#Полиция#Кража#Грабеж#Дзержинский район#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Один на один с проблемой: мэр Тагила осудил молчание дорожников по Серовскому тракту
Сегодня, 07:47
В Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ
Сегодня, 07:40
Пятеро детей погибли во время пожаров в Свердловской области с начала 2024 года
Сегодня, 07:19
За любителями шашлыков в Свердловской области будут следить с воздуха
Сегодня, 07:13
Дефицит кадров в патрульно-постовой службе Свердловской области достигает 88%
Вчера, 15:19
Екатеринбуржцы застряли в ущелье в Сочи из-за резкого подъема воды
Сегодня, 06:07
"