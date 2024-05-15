Неизвестные в масках грабят магазины разливных напитков в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В ночь на вторник, 14 мая, в Нижнем Тагиле неизвестные обокрали магазин «Пивко» на Ленинградском проспекте. В Дзержинском районе были обворованы две точки по продаже напитков. Также известно о других случаях грабежа в районе Гальяно-Горбуновского массива.
Охрана приезжает минут через 20, когда там уже все обнесли. Работают несколько человек в масках, — рассказал источник редакции TagilCity.ru.
В полиции Нижнего Тагила информацию об инцидентах подтвердили.
Есть заявления и по Вагонке, и по ГГМ. В настоящее время в полиции организована проверка по этим фактам, принимаются меры к установлению личностей злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи, — сообщила руководитель пресс-службы МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.
Напомним, в Нижнем Тагиле в начале мая неизвестный под камерами видеонаблюдения обчистил кассу продуктового магазина на Вагоностроителей, 40. Его также ищет полиция.